Djokovic bouwt spanning op richting Australian Open: ‘Misschien weet de ATP het’

Voetbalpod­cast | ‘Het gevaar van PSV komt van alle kanten’

Zonder uitgesproken topscorer en ondanks 24 tegengoals in de competitie sluit PSV 2021 af als koploper van de eredivisie. Project Schmidt kent zijn ups en downs en geen trainer is meer besproken in Nederland dan de Duitser. Tijd om de balans op te maken in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff praat met Maarten Wijffels en ED-verslaggever Rik Elfrink over het jaar van PSV.

29 december