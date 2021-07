Djokovic blijft op koers voor twintigste grandslamtitel na simpele zege

De 34-jarige Djokovic is nog drie overwinningen verwijderd van zijn twintigste grandslamtitel. Hij kan op gelijke hoogte komen met zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer. Nadal heeft zich afgemeld voor Wimbledon, Federer komt later vanavond nog in actie.



Tegen Garin leverde Djokovic in een uur en 48 minuten geen enkele keer zijn servicegame in en hij verloor slechts drie punten op zijn eerste opslag. Djokovic heeft nu al vijftien duels op rij gewonnen. Hij was vorige maand de beste op Roland Garros en schreef daarvoor ook het toernooi van Belgrado op zijn naam.



Djokovic won Wimbledon al vijf keer. In 2011, 2014, 2015, 2018 en 2019. Omdat Wimbledon vorig jaar vanwege de coronapandemie niet plaatsvond is Djokovic nog altijd de titelhouder. In de kwartfinale speelt Djokovic tegen de Hongaar Márton Fucsovics.