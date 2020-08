Djokovic bevestigt deelname aan US Open: ‘Het was geen makkelijke keuze’

Djokovic is er dus wél. De Serviër had zich al ingeschreven voor beide toernooien. ,,Het was geen gemakkelijke beslissing met alle obstakels en uitdagingen, maar het vooruitzicht om opnieuw te kunnen spelen maakt me erg enthousiast”, meldt Djokovic. “Tijdens mijn carrière heb ik een aantal van mijn beste wedstrijden gespeeld in New York. Ik ben me ervan bewust dat het deze keer heel anders zal zijn met alle protocollen en veiligheidsmaatregelen die zijn ingevoerd om spelers en mensen in New York te beschermen. Desalniettemin heb ik hard getraind met mijn team en ik ben klaar om me aan te passen aan nieuwe omstandigheden.”