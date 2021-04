Djokovic al na twee optredens klaar in Monaco

Samenvatting Guardiola en ManCity ten koste van Dortmund naar halve finale tegen PSG

14 april Manchester City heeft zich ten koste van Borussia Dortmund geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Na de 2-1 van vorige week in Engeland won de ploeg van trainer Pep Guardiola ook met 2-1 in Duitsland. In de halve finales wacht Paris Saint-Germain, dat gisteren titelhouder Bayern München uitschakelde.