Dit zijn de winnaars en verliezers van het Formule 1-seizoen

vrije training 3 Verstappen snelste in laatste training, verschil met Mercedes nihil

12:15 Max Verstappen is klaar voor de 21ste en laatste kwalificatie van het seizoen. Na een tweede en vijfde klassering op vrijdag, was hij in de afsluitende vrije training met 1.36,566 de snelste van allemaal. De verschillen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas waren nihil in Abu Dhabi.