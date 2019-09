Dit zijn de wedstrijden om dit weekend naar uit te kijken

Overal in Europa waren de afgelopen dagen midweekse wedstrijden, maar dit weekend barst er weer een nieuwe speelronde los. Dit zijn de mooiste affiches in de Europese topcompetities.

Premier League

Met de volle buit uit de eerste zes wedstrijden is Liverpool voorlopig goed op weg het onvoorstelbare puntenaantal van 97 van vorig seizoen te evenaren. Met een uitwedstrijd bij het gepromoveerde Sheffield United wacht zaterdag echter wel een potentiële bananenschil. Sheffield United-trainer Chris Wilder staat met zijn ploeg namelijk op een keurige tiende plaats en won vorige week nog knap met 0-2 bij Everton.

Op zaterdagavond moet Manchester City met een bezoek aan Everton ook een pittige klus klaren. Pep Guardiola kan zich met zijn ploeg met een achterstand van vijf punten op Liverpool geen slippertje permitteren. Twee seizoenen geleden ging het op Goodison Park nog helemaal mis voor City, toen de ploeg van Ronald Koeman met 4-0 won. Met de scoringsdrift van Manchester City mag het matig presterende Everton desondanks geen problemen opleveren. Vorige week walste City nog over Watford heen, dat met een 8-0 nederlaag in Manchester nog goed weg kwam.

Maandagavond wacht op Old Trafford tot slot nog een fraai toetje van de zevende speelronde, als Manchester United het opneemt tegen Arsenal.

Zaterdag 13.30 uur: Sheffield United - Liverpool

Zaterdag 18.30 uur: Everton - Manchester City

Maandag 21.00 uur: Manchester United - Arsenal

Volledig scherm Manchester City won vorige week met 8-0 van Watford. © BSR Agency

La Liga

Met een verschil van een punt in het voordeel van koploper Real Madrid is de Madrileense derby zaterdagavond een belangrijk duel voor de titelstrijd in La Liga. Het flink vernieuwde Atlético Madrid beleeft een wisselvallige seizoensstart. Real Madrid voorkwam deze week met twee overwinningen een crisis. Dat het bij beide ploegen nog niet draait is duidelijk. Atlético-spits Alvaro Morata is er door een rode kaart in het duel met Real Mallorca van woensdagavond (0-2 winst) niet bij in het Wanda Metropolitano.



Eerder op de dag is er nog een wedstrijd in de buurt van Madrid, waar FC Barcelona op bezoek gaat bij Getafe. Barcelona pakte dit seizoen pas één punt in drie uitduels. Een crisis ligt op de loer in Barcelona, weet ook de flink bekritiseerde coach Ernesto Valverde. Bij Europa League-deelnemer Getafe gaat FC Barcelona de zege in elk geval niet cadeau krijgen.



Met de koppositie na vier wedstrijden leek Sevilla een mooi seizoen tegemoet te gaan, maar na twee nederlagen staat de wereld er opeens heel anders voor. Dat geldt ook voor Luuk de Jong. De Nederlandse spits is na zes wedstrijden zonder doelpunt zijn basisplaats kwijt. In Estadio Ramon Sanchez Pizjuán komt zondagavond het goed presterende Real Sociedad van Martin Ødegaard op bezoek.

Zaterdag 16.00 uur: Getafe - FC Barcelona

Zaterdag 21.00 uur: Atlético Madrid - Real Madrid

Zondag 21.00 uur: Sevilla - Real Sociedad

Volledig scherm Karim Benzema is de man in vorm bij Real Madrid. De Franse spits staat al op vijf competitiegoals. © AP

Serie A

Trainer Maurizio Sarri pakte met zijn ploeg dertien punten uit de eerste vijf duels, maar echt sprankelend is het allemaal nog niet bij Juventus. Verwacht wordt dat Matthijs de Ligt zaterdag een basisplaats heeft, al zijn de Italiaanse media niet mals voor de ‘te zware’ Nederlander. Om koploper Internazionale bij te blijven mag Juventus tegen laagvlieger SPAL in elk geval geen fout maken.

Want een overwinning van Internazionale, dat is toch wel heel aannemelijk. Sampdoria draait een hopeloos seizoen en is hekkensluiter in de Serie A. Internazionale pakte onder nieuwe trainer Antonio Conte juist de volle buit uit de eerste vijf duels. Met Stefan de Vrij als centrale man in de driemansverdediging kreeg Inter dit seizoen pas één tegendoelpunt.

Op de vroege zondagmiddag treft het Napoli van Hirving Lozano en Arek Milik in eigen huis Brescia. Bij die ploeg maakte Mario Balotelli afgelopen dinsdag tegen Juventus zijn debuut. Napoli verloor al twee van de eerste vijf duels, dus er moet gewonnen worden om bij te blijven in de titelstrijd.

Zaterdag 15.00 uur: Juventus - SPAL

Zaterdag 18.00 uur: Sampdoria - Internazionale

Zondag 12.30 uur: Napoli - Brescia

Volledig scherm Matthijs de Ligt speelt zaterdagmiddag met Juventus thuis tegen SPAL. © AFP

Bundesliga

In Berlijn vanavond een duel met een Nederlands tintje. Sheraldo Becker was de afgelopen seizoenen speler van ADO Den Haag, maar bestrijkt sinds dit seizoen de flanken bij het gepromoveerde Union Berlin. Bas Dost zal in de punt van de aanval staan bij Eintracht Frankfurt.

Op zaterdagmiddag wil RB Leipzig de koppositie behouden, wat met een overwinning hoe dan ook het geval is. Dat moet dan gebeuren tegen Schalke 04, dat na een teleurstellend vorig seizoen weer in de subtop te vinden is.

De zaterdag wordt afgesloten in Dortmund, waar Davy Klaassen met Werder Bremen op zoek gaat naar aansluiting naar boven. Borussia Dortmund staat drie punten achter koploper RB Leipzig.

Vrijdag 20.30 uur: FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Zaterdag 15.30 uur: RB Leipzig - Schalke 04

Zaterdag 18.30 uur: Borussia Dortmund - Werder Bremen

Volledig scherm RB Leipzig is de koploper in de Bundesliga. © BSR Agency

Ligue 1

De topteams in de Ligue 1 komen allemaal op zaterdag in actie. Memphis Depay heeft met Olympique Lyon een overwinning nodig om niet op een straatlengte achterstand van de top drie te raken. Paris Saint-Germain leed afgelopen woensdag gezichtsverlies met een 0-2 thuisnederlaag tegen Stade Reims en zal zich in Bordeaux willen revancheren.



Lille gaat op bezoek bij het OGC Nice van Kasper Dolberg. Met een overwinning blijft Lille zich mengen om de bovenste plekken in de Franse competitie.

Zaterdag 13.30 uur: Olympique Lyon - FC Nantes

Zaterdag 17.30 uur: Bordeaux - Paris Saint-Germain

Zaterdag 20.00 uur: OGC Nice - Lille OSC

Volledig scherm Tegen Reims ging Paris Saint-Germain woensdagavond met 0-2 onderuit. © Getty Images