Dit zijn de voorspellingen van Henrico Drost: 'NAC thuis tegen Fortuna, honderd procent een overwinning'

De '0' voor RKC

Met zijn eigen ploeg pakt de verdediger de draad ook weer op. ,,Over de eerste twee wedstrijden zijn we tevreden. Die hebben we winnend afgesloten. De laatste twee duels konden echter beter. We moesten winnen van Sparta (0-1 nederlaag). Bij Cambuur konden we een punt pakken, als we de kansen hadden benut. Daarnaast geven we de goals gemakkelijk weg. Daar moeten we van leren. Lukt dat, dan moet het goed komen."