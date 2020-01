Dit zijn de voetbalwedstrijden om je op te verheugen dit weekend

OverzichtIn de Premier League zijn ze nooit gestopt met voetballen, in Italië en Spanje zijn ze ook alweer twee weken bezig en dit weekend gaat ook de bal in de Bundesliga weer rollen. Dit zijn de wedstrijden om naar uit te kijken in de grote Europese competities.

Premier League

Voor dé wedstrijd van het Premier League-weekend moeten we wachten tot zondagmiddag 17.30 uur. Manchester City heeft dan de thuiswedstrijd al gespeeld tegen Crystal Palace (zaterdag 16.00 uur), het thuisduel van Arsenal met Sheffield United zit er dan ook al op (16.00 uur), net als de uitwedstrijden van Tottenham Hotspur (zaterdag om 13.30 uur tegen Watford) en Chelsea (zaterdag om 18.30 uur tegen Newcastle United). Nadat Burnley en Leicester City de eerste wedstrijd op zondag spelen (15.00 uur), is Liverpool - Manchester United natúúrlijk dé wedstrijd om naar uit te kijken.

Met twintig zeges uit 21 Premier League-wedstrijden is Liverpool de trotse koploper van de Premier League met liefst 61 punten, veertien meer dan Manchester City. The Citizens hebben ook nog eens een wedstrijd meer gespeeld. Manchester United was echter wel de enige ploeg die Liverpool dit seizoen punten kon afsnoepen. Het werd in oktober 1-1 op Old Trafford. Voor United is het de vraag of de doelpuntenmaker van destijds, Marcus Rashford, mee kan spelen. De 22-jarige aanvaller kampt met een rugblessure.

Volledig scherm Marcus Rashford scoort namens Manchester United tegen Liverpool op Old Trafford. © Getty Images

La Liga

Real Madrid won afgelopen week in Saoedi-Arabië de Supercopa de España door Atlético Madrid na strafschoppen te verslaan. Sevilla won in het Spaanse bekertoernooi met 0-5 van Escobedo, mede door een goal van Luuk de Jong. Zaterdagavond (16.00 uur) hervatten Real Madrid en Sevilla de competitie met een onderling duel. Met Youssef En-Nesyri kwam er deze week een nieuwe concurrent voor De Jong naar Sevilla. Staat De Jong in Estadio Santiago Bernabéu in de basis?

Volledig scherm Real Madrid viert de winst van de Supercopa. © Getty Images

Als dat geval is, treft de Nederlandse spits in elk geval een gemankeerd Real Madrid: Sergio Ramos raakte tegen Atlético Madrid geblesseerd en zijn meespelen is hoogst onzeker. Eden Hazard en Marco Asensio moeten ook nog altijd toekijken terwijl Karim Benzema en Luka Jovic de training van woensdag over moesten slaan. Tel daar de schorsing van Federico Valverde bij op en iedereen snapt: Zinedine Zidane moet gaan puzzelen.



Barcelona, dat met 40 punten samen met Real Madrid koploper is in La Liga, speelt het thuisduel met Granada. Atlético Madrid, de nummer drie met 35 punten, speelt op bezoek bij Eibar.

Serie A

Matthijs de Ligt zag concurrent Merih Demiral wegvallen met een kruisbandblessure en na zeven wedstrijden zonder basisplek is het waarschijnlijk dat de Nederlandse verdediger zondagavond (20.45 uur) weer in de basis staat als Juventus het in eigen huis opneemt tegen Parma, de nummer zeven van de Serie A. Door het gelijkspel van Internazionale vorige week (1-1 tegen Atalanta Bergamo) is Juventus nu alleen koploper in de Italiaanse competitie met twee punten meer dan de Nerazzurri.



Internazionale kan zondagmiddag dus tijdelijk weer koploper worden. De ploeg van Stefan de Vrij neemt het namelijk 's middags om 15.00 uur al op tegen Lecce (uit).

Volledig scherm Matthijs de Ligt tijdens het duel met AS Roma. © Getty Images

Bundesliga

De Bundesliga begint vrijdagavond aan de tweede seizoenshelft en meteen met een heerlijk affiche. Schalke 04 en Borussia Mönchengladbach staan in Gelsenkirchen tegenover elkaar. Het verschil is vijf punten in het voordeel van Borussia Mönchengladbach, dat bij een zege de koppositie over kan nemen van RB Leipzig. De huidige koploper staat namelijk twee punten voor op de formatie uit Gladbach. Als Schalke 04 wint, komt die ploeg op evenveel punten als Bayern München: 33, twee minder dan de tegenstander van vrijdagavond.



Later in het weekend speelt RB Leipzig de thuiswedstrijd tegen Union Berlin (zaterdag 18.30 uur) en Bayern München het uitduel met Hertha BSC (zondag om 15.30 uur).

Volledig scherm Wordt Borussia Mönchengladbach weer de nieuwe (tijdelijke) koploper van de Bundesliga? © Marius Becker/dpa