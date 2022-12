Dit zijn de topscorers in Europa: Erling Haaland op eenzame hoogte

Nu het WK is afgelopen kan het vizier weer richting de verschillende nationale competities . Om het geheugen een beetje op te frissen zetten we de beste schutters van de eerste seizoenshelft nog even op een rij. Dit zijn de topscorers in de 10 grootste voetballanden van Europa.

Engeland:

Erling Haaland (Manchester City) 18 goals

Heung-Min Son en Mo Salah werden vorig jaar topscorer van de Premier League met 23 goals uit 35 wedstrijden. Dat aantal moet Haaland makkelijk kunnen halen. Voor zijn eerste 18 goals voor Manchester City had het Noorse fenomeen maar 13 duels nodig.

Erling Haaland.

Rusland:

Quincy Promes (Spartak Moskou) 14 goals

Van justitie in Nederland is hij nog niet verlost, maar dat weerhoudt hem er niet van om te blijven scoren. Samen met Vladimir Sychevoy (FC Orenburg) voert hij de topscorerslijst in Rusland aan.

Quincy Promes.

Turkije:

Enner Valencia (Fenerbahce) 13 goals

Dat de Ecuadoriaan op het WK drie keer scoorde - onder meer tegen Oranje - was geen toeval. Valencia is een garantie voor goals en loopt in de Turkse competitie precies 1 op 1.

Enner Valencia.

Spanje:

Robert Lewandowski (Barcelona) 13 goals

Na 12 jaar Bundesliga scoort Lewandowski net zo makkelijk in Spanje. Loopt met 13 treffers uit 14 duels bijna 1 op 1.

Robert Lewandowski.

België:

Paul Onuachu (Genk) 13 goals

De Nigeriaan laat zien dat hij de Gouden Schoen in België niet voor niets won vorig jaar. Is voorlopig de beste schutter in de Jupiler Pro League.

Paul Onuachu.

Frankrijk:

Kylian Mbappé (PSG) 12 goals

Mbappé werd de afgelopen vier jaar topscorer van Ligue 1. In de strijd om de die titel heeft de Franse superster vooral concurrentie van zijn ploeggenoot Neymar, die dit seizoen 11 keer trefzeker was.

Kylian Mbappé.

Duitsland:

Christopher Nkunku (RB Leipzig) 12 goals

Maakte vorig seizoen al 20 doelpunten in de Bundesliga. Alleen Erling Haaland (22), Patrick Schick (24) en Robert Lewanowski (35) maakten er toen meer. De Fransman is dit jaar vooralsnog de beste schutter van Duitsland.

Christopher Nkunku.

Italië:

Victor Osimhen (Napoli) 9 goals

Koploper Napoli levert ook de topscorer in de Serie A. De Nigeriaanse spits maakte één goal meer dan voormalig FC Twente-speler Marko Arnautovic (Bologna).

Victor Osimhen.

Nederland:

Cody Gakpo (PSV) 9 goals

De aanvaller van PSV maakte er vorig seizoen 12 in de eredivisie. Dat aantal moet hij deze jaargang kunnen overtreffen als hij in de winterstop niet wordt weggekaapt tenminste.

Cody Gakpo.

Portugal:

Gonçalo Ramos (Benfica) 9 goals

De man die Cristiano Ronaldo op het WK met drie goals tegen Zwitserland uitstekend verving, is ook de topscorer van de Portugese competitie.

Gonçalo Ramos.