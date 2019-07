Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord, PSV, Utrecht en AZ in de Europa League

Volg morgen live de lotingFeyenoord weet welke ploegen het kan treffen als het morgen de koker in gaat voor de loting van de derde voorronde van de Europa League. Ook voor PSV, AZ en FC Utrecht maakte de UEFA de mogelijke tegenstanders bekend, mochten de clubs in dezelfde fase als Feyenoord geraken.

Feyenoord heeft bij de loting morgen in Nyon een geplaatste status, maar kan nog steeds op clubs als Antwerp FC of Austria Wien stuiten. Andere mogelijke tegenstanders zijn op papier van een minder kaliber: IFK Norrköping (Zweden), FK Liepaja (Letland), Qabala FK (Azerbeidzjan), Dinamo Tbilisi (Georgië), Shakhtyor Soligorsk (Wit-Rusland) en Esbjerg fB (Denemarken). Vorig jaar werd Feyenoord in de derde voorronde uitgeschakeld door het Slowaakse AS Trencín (4-0, 1-1).

AZ en FC Utrecht moeten eerst nog een voorronde overleven, maar weten al wel wat de mogelijke tegenstanders zijn in een eventuele derde voorronde. AZ, dat een geplaatste status geniet, kan als het afrekent met BK Häcken het Schotse Rangers loten. FC Utrecht is niet geplaatst en komt, als het Zrinjski Mostar uit Bosnië over twee duels verslaat, mogelijk Espanyol, Malmö FF, AEK Athene of Sparta Praag tegen.

PSV speelt komende dinsdag en op 30 juli tegen FC Basel voor een plek in de derde voorronde van de Champions League. Redden de Eindhovenaren het niet, dan stroomt ook de Nederlandse nummer 2 in de derde Europa League-voorronde in. Sturm Graz of Aberdeen zouden daarin de tegenstander kunnen zijn.

De loting voor de derde voorronde van de Champions League en Europa League begint morgen rond 13.00 uur. Via een liveblog op deze site is het te volgen.

Mogelijke tegenstanders Feyenoord

Austria Wien (Oos)

IFK Norrköping (Zwe) / FK Liepaja (Let)

Gabala FK (Aze) / Dinamo Tbilisi (Geo)

Shakhtyor Soligorsk (Wru) / Esbjerg fB (Den)

Royal Antwerp FC (Bel)

Mogelijke tegenstanders AZ

AEK Larnaca (Cyp) / Levski Sofia (Bul)

FC Pyunik (Arm) / FK Jablonec (Tsj)

FC DAC 1904 Dunajská Streda (Slw) / Atromitos (Gri)

Rangers FC (Sch) / FC Progrès Niederkorn (Lux)

FC Mariupol (Oek)

Mogelijke tegenstanders FC Utrecht

Sparta Praag (Tsj)

Espanyol (Spa) / Stjarnan (Ijs)

NK Domzale (Slo) / Malmö FF (Zwe)

AEK Athene (Gri)

FK Buducnost Podgorica (Mon) / Zorya Luhansk (Oek)

Arsenal Tula (Rus) / Neftçi PFK (Aze)

Mogelijke tegenstanders PSV