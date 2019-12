Dit zijn de mogelijke tegenstanders van AZ en Ajax in de zestiende finales

Feyenoord verliest in Porto, maar zelfs bij zege was uitschake­ling een feit

23:41 Er kleefde toch een flink sprankje hoop aan de uitschakeling van Feyenoord vanavond tegen FC Porto. De Rotterdammers lieten zich in aanvallend opzicht veelvuldig zien, maar faalden in het defensieve gedeelte. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 3-2, maar zelfs bij een zege in Porto was uitschakeling een feit geweest vanwege het gelijkspel bij Rangers - Young Boys (1-1).