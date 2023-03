Dit zijn de duels in de Europa League en Conference League van vandaag

LIVE Europa League | Wout Weghorst na turbulente week weer in basis Manchester United tegen Real Betis

In de tussenronde van de Europa League was Manchester United over twee wedstrijden te sterk voor FC Barcelona. Vandaag is het in de achtste finale gekoppeld aan een andere La Liga-ploeg: Real Betis. Lukt het Erik ten Hag om zich op te richten na de blamage tegen Liverpool van afgelopen weekend? Dat volg je vanaf 21.00 uur uiteraard in ons liveblog.