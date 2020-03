Dit weekend nog duels in Bundesliga, daarna stop tot 2 april

In de Tweede Bundesliga is het duel Hannover 96 - Dynamo Dresden afgelast. Twee spelers van Hannover zijn besmet met het coronavirus en de hele selectie is daarom thuis in quarantaine geplaatst.

In de hoogste klasse staat onder meer de derby Borussia Dortmund - Schalke 04 op het programma. Koploper Bayern München speelt zaterdag in de hoofdstad bij 1. FC Union Berlin. De DFL heeft alle fans opgeroepen zich aan de voorschriften te houden en dus ook niet naar de stadions te komen om de spelers buiten toe te juichen.

Eerder werd al het voetbal in vrijwel alle andere buitenlandse competities stilgelegd. Alleen in Engeland is nog onzeker of er gevoetbald gaat worden. Daar wordt vandaag nog over vergaderd.