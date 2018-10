Dit waren de mooiste momenten in Nederland van deze zes Spurs-sterren

Mousa Dembélé

Mousa Dembélé maakte op zijn zestiende zijn profdebuut in het paarse shirt van Germinal Beerschot uit Antwerpen, dat in die jaren een samenwerkingsverband had met Ajax. Dembélé kon in navolging van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ook kiezen voor een vertrek naar Ajax, maar de linksbenige dribbelkoning koos in de zomer van 2005 voor Willem II. Daar scoorde hij in zijn eerste seizoen direct negen keer in 35 duels, waarmee hij een transfer naar AZ verdiende. Onder trainer Louis van Gaal werd hij kampioen van de Eredivisie en maakte hij de transformatie van dribbelaar in de aanval naar controleur op het middenveld. Zijn mooiste goal in de Eredivisie maakte hij namens AZ tegen Willem II.

Michel Vorm

Als speler van FC Utrecht zat hij in Zuid-Afrika op de bank tijdens de WK-finale. Toch speelde Michel Vorm ook dat seizoen erna nog in de eredivisie. Hoewel de ene na de andere ploeggenoot een mooie transfer maakte, bleef de uitblinkende keeper in de Domstad. Hij hoopte dat ook hij een keer aan de beurt zou zijn, al besefte Vorm dat het voor keepers lastiger is om een kans bij een grotere club te verdienen. Hij nam zijn teamgenoot bij Oranje als voorbeeld. Maarten Stekelenburg verliet Ajax ook pas na negen jaar. Vorm speelde in augustus 2011 tegen VVV uiteindelijk zijn laatste competitieduel in Nederland. Hij sloot in stijl af, de keeper hield in De Koel de ‘nul’ voordat hij naar Premier League-nieuwkomer Swansea City vertrok.

Christian Eriksen

Christian Dannemann Eriksen, zoals de Deense balvirtuoos voluit heet, maakte op zijn zestiende de overstap van Odense Boldklub naar Ajax. Hij verkoos de club uit Amsterdam boven AC Milan, Manchester United en Real Madrid, waar hij ook stage liep. Na anderhalf jaar bij de A1 van trainer Frank de Boer maakte Eriksen op 17 januari 2010 onder Martin Jol zijn profdebuut bij NAC - Ajax. Een week later zei Jol in een interview dat Eriksen ‘de beste nummer 10 kan worden die Ajax ooit heeft gehad.’ Eriksen speelde uiteindelijk 163 wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 32 goals en 65 assists. Hij werd in drie seizoenen onder Frank de Boer drie keer kampioen, waarna hij voor 13,5 miljoen euro vertrok naar Tottenham Hotspur. Zijn mooiste moment? Geen goal of assist, maar deze geweldige sleep-panna bij Davy Pröpper.

Jan Vertonghen

Nog voor zijn doorbraak bij Ajax, was de traptechniek van Jan Vertonghen al veelbesproken. Deze jonge Belgische verdediger, net als Dembélé afkomstig uit de jeugd Germinal Beerschot, liet al snel zien over een zeer goede trap te beschikken. Zo maakte hij in september 2005 als 18-jarige speler van Jong Ajax een prachtig doelpunt in het bekertoernooi tegen Cambuur. Onbedoeld weliswaar, want bij een blessurebehandeling speelde de linksbenige verdediger sportief de bal terug. Van een meter of veertig deed hij dat zo hard, dat-ie erin vloog. Cambuur was boos, maar Vertonghen bood direct zijn excuses aan. Jong Ajax gunde de Friezen ook direct een vrije doortocht om 3-1 te maken. Na een korte verhuurperiode aan RKC – waarin hij nota bene tegen Ajax scoorde – brak hij in het seizoen 2007-2008 echt door bij de Amsterdammers, waar hij in vijf jaar tijd een dragende kracht zou worden.

Toby Alderweireld

Toby Alderweireld ontwikkelde in Amsterdam een instinctieve band met ploeg- en landgenoot Jan Vertonghen. Alderweireld werd een zeer succesvolle verdediger bij Ajax, waar hij al op 15-jarige leeftijd ging voetballen. Daar ontwikkelde de Belgische verdediger zich ook tot populaire speler. Marco van Basten bracht hem al snel in het eerste en vervolgens viel hij op vanwege zijn snelheid, duelkracht en balvaardigheid. En hoewel de 1,87 meter lange verdediger bij Ajax al een kopspecialist was, maakte hij er ook met zijn voeten prachtige doelpunten. Hoogtepunt: de rake knal tegen AC Milan in San Siro, in de eerste wedstrijd dat Frank de Boer als trainer op de bank zat.

Davinson Sánchez

Davinson Sánchez kwam kort na zijn twintigste verjaardag naar Ajax, nadat hij met de Colombiaanse topclub Atlético Nacional de Copa Libertadores had gewonnen. Sánchez kwam ondanks zijn leeftijd dus al binnen als een gearriveerde speler en toonde zich direct een leider in de defensie van Ajax. Sánchez scoorde zeven keer in 47 wedstrijden in zijn eerste en enige seizoen bij Ajax. Een prijs won hij niet met de Amsterdammers, maar mede dankzij zijn verdedigende kwaliteiten reikte Ajax wel tot de finale van de Europa League. Op 18 augustus 2017 vertrok hij voor 45 miljoen euro naar Tottenham Hotspur, waarmee hij de duurste speler ooit werd vanuit de Eredivisie. Hij blonk uit door zijn vele goede tackles, maar scoorde ook twee keer tegen PEC Zwolle en met een mooie omhaal tegen AZ.