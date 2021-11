Dit staat er vanavond op het spel in de Champions League

In de Champions League is het D-Day voor Barcelona, terwijl Villareal op zoek is naar wraak tegen Manchester United. Dit staat er allemaal op het spel in de vijfde en een-na-laatste ronde van de groepsfase.

Groep E

Bayern München kan vanavond in de uitwedstrijd bij Dynamo Kiev een illuster record neerzetten. De ploeg van Julian Nagelsmann maakte in de vorige drie Champions-League wedstrijden vier of meer doelpunten. Dat lukte Tottenham Hotspur ook in 2019. Mocht de Duitse kampioen weer een monstercore neerzetten, dan verbeteren ze dat record.

Het gevecht achter het al geplaatste Bayern is nog spannend. Barcelona (6 punten), Benfica (4 punten) en Dynamo Kiev (1 punt) maken in groep E alle drie nog kans op de tweede plek. Bij winst vanavond is Barcelona zeker van de tweede plaats achter de Duitsers. Maar mocht Barcelona verliezen van Benfica, dan wordt overwintering in de Champions League wel heel lastig voor de Catalanen. In de laatste wedstrijd neemt de ploeg van Xavi het namelijk op tegen Bayern München, terwijl Benfica het dan in Lissabon opneemt tegen Kiev.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Groep F

Manchester United is bij winst in de uitwedstrijd tegen Villarreal verzekerd van de volgende ronde. Beide ploegen staan op zeven punten, maar op basis van een beter onderling resultaat kan de ploeg van Arnaut Danjuma de Engelsen in dat geval niet meer voorbij.

Atalanta heeft op vijf punten en maak ook nog kans. De ploeg met Marten de Roon en Teun Koopmeiners kan speelt vanavond in Zwitserland tegen Young Boys, dat bij een nederlaag op eigen veld is uitgeschakeld.

Alle ogen in groep F zullen gericht zijn op United. Onder de ontslagen trainer Ole Gunnar Solskjaer werden de Manucians meerdere keren in de laatste minuut gered van een blamage door Cristiano Ronaldo, maar het spel was allesbehalve veelbelovend. Villareal zal op zoek zijn naar wraak voor de uitwedstrijd in Manchester (2-1):

Groep G

In de groep zonder echte topclubs is het enorm spannend. RB Salzburg (zeven punten) gaat aan de leiding, maar Lille en Wolfsburg volgen op slechts twee punten. Sevilla stelde tot nu toe teleur met pas drie punten uit de eerste vier wedstrijden.

De winnaar van Lille - Salzburg doet vanavond goede zaken. Voor Sevilla is de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg een cruciaal: bij verlies is overwintering in de Champions League niet meer mogelijk.

Groep H

De topper tussen Chelsea en Juventus gaat eigenlijk alleen nog maar om plek één en twee in de poule. Dat is wel degelijk relevant, want de groepswinnaar kan ploegen als Bayern München, Liverpool en Ajax ontwijken in de volgende ronde.

Alleen als Chelsea keer verliest (van Juventus en Zenit Sint-Petersburg) kan de ploeg van Tuchel nog naar de Europa League degraderen. Malmö FF wacht nog op de eerste punten in de poule. Bij winst op Zenit vanavond houdt de kwampioen van Zweden zicht op de derde plek en plaatsing voor de Europa League.

Bekijk hier al onze video's over de Champions League: