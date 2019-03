Dit staat er op het programma in de buitenlandse topcompetities

OverzichtNa een memorabele week in de Champions League is het dit weekend weer tijd voor competitievoetbal. Wat zijn de wedstrijden om naar uit te kijken in de Europese topcompetities? Een overzicht.

Premier League

Volledig scherm Manchester United won op 25 januari in de FA Cup al met 1-3 van Arsenal. © EMPICS Sport Met nog maar negen wedstrijden te gaan kunnen Manchester City (71 punten) en Liverpool (70 punten) zich bijna geen fouten meer veroorloven in de spannende titelstrijd in de Premier League. Manchester City speelt zaterdagavond (18.30 uur) thuis tegen Watford, dat strijdt om de titel ‘best of the rest’ achter de zes steenrijke topclubs in Engeland.



Liverpool speelt ook thuis, zondagmiddag om 13.00 uur tegen nummer zestien Burnley. Nummer zes Chelsea speelt vervolgens om 15.05 uur thuis tegen nummer zeven Wolverhampton Wanderers, dat het uitstekend doet als gepromoveerde club. Om 17.30 uur is de grote kraker van het weekend: Manchester United tegen Arsenal in de strijd om de felbegeerde vierde plek, die aan het eind van het seizoen plaatsing voor de Champions League betekent. Manchester United won woensdagavond met 1-3 bij Paris Saint-Germain, terwijl Arsenal donderdagavond met 3-1 verloor bij Stade Rennes, de nummer tien van de Franse competitie.

Primera División

Atlético Madrid, dat zeven punten achterstand heeft op koploper FC Barcelona, speelt zaterdagmiddag (16.15 uur) in Wanda Metropolitano tegen nummer elf Léganes. Barcelona speelt vervolgens zelf om 18.30 uur de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano uit Madrid, dat vecht tegen degradatie. Getafe, de verrassende nummer vier in La Liga, speelt zaterdagavond om 20.45 uur thuis tegen nummer twintig SD Huesca.



Real Madrid, waar het crisis is na de nederlagen tegen FC Barcelona (0-3 en 0-1) en Ajax (1-4) van afgelopen week, mag zondagavond om 20.45 uur weer aan de bak in de uitwedstrijd bij Real Valladolid. De club van grootaandeelhouder Ronaldo (51%) zal De Koninklijke nog dieper in de problemen willen drukken, maar strijdt bovenal zelf nog tegen degradatie naar de Segunda División.

Volledig scherm Ronaldo met FC Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu. © REUTERS

Serie A

In Italië is de strijd om de landstitel wel gestreden, nadat Juventus vorige week achtervolger Napoli met 1-2 versloeg en nu liefst zestien punten voorsprong heeft. Juventus is na 26 duels nog altijd ongeslagen en speelt vanavond al thuis tegen Udinese. Komende dinsdag wacht een zwaardere klus voor Juventus, want dan moet tegen Atlético Madrid een 2-0 nederlaag goedgemaakt worden om door te gaan in de Champions League. Cristiano Ronaldo zal tegen Udinese dan ook rust krijgen om zich maximaal op te laden voor die wedstrijd.



Napoli lijkt wel zeker van de tweede plaats, maar voor de overige twee Champions League-tickets in Italië zijn nog zeker zes clubs in de race. Nummer drie AC Milan heeft slechts zeven punten meer dan nummer acht Atalanta Bergamo. Nummer zes Lazio speelt zaterdagavond de altijd lastige uitwedstrijd bij Fiorentina. AS Roma, waar Claudio Ranieri het stokje overneemt van de ontslagen coach Eusebio Di Francesco, speelt maandagavond thuis tegen Empoli.

Volledig scherm Dries Mertens speelt zondag met Napoli uit bij Sassuolo. © BSR Agency

Bundesliga

Schalke 04 zit nog in de Champions League, maar moet inmiddels ook serieus gaan vrezen voor degradatie uit de Bundesliga. Vanavond (20.30 uur) wacht de uitwedstrijd bij nummer tien Werder Bremen, de club van middenvelder Davy Klaassen.



VfB Stuttgart, dat nu zestiende staat, moet ook serieus vrezen voor degradatie of voor de play-offs tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga. Dan helpt een uitwedstrijd bij koploper Borussia Dortmund zeker niet mee. De aftrap in het Westfalenstadion is zaterdagmiddag om 15.30 uur. Op dat tijdstip begint ook Bayern München aan de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfsburg, de ploeg van rechtsback Paul Verhaegh en spits Wout Weghorst. Borussia Dortmund staat alleen op doelsaldo nog boven Bayern Munchen: +31 om +29.



Peter Bosz neemt het zondagavond (18.00 uur) met Bayer Leverkusen op tegen Hannover 96, dat net als 1. FC Nürnberg een wonder nodig heeft om degradatie nog te voorkomen in de laatste tien wedstrijden van het seizoen.

Volledig scherm Borussia Dortmund werd dinsdag door Spurs uitgeschakeld in de Champions League en kan zich nu dus volledig richten op de titelstrijd in Duitsland. © AFP

Ligue 1

Paris Saint-Germain speelt dit weekend geen wedstrijd en kan de frustratie van de pijnlijke nederlaag in de Champions League komende dinsdag in Dijon pas van zich af spelen.



Olympique Lyon, dat woensdagavond op bezoek gaat in Camp Nou, speelt zaterdag (17.00 uur) eerst nog de uitwedstrijd bij middenmoter Strasbourg. AS Monaco, dat inmiddels zes punten boven de degradatiestreep staat, speelt zaterdagavond thuis tegen Girondins de Bordeaux.

Nummer twee Lille, dat vijf punten voorsprong heeft op Olympique Lyon, speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij nummer vijf Saint-Étienne. Zondagavond staat er nog een mooie clash op het programma in het Stade Vélodrome, waar Mario Balotelli het met Olympique Marseille opneemt tegen zijn oude club OGC Nice.