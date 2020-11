Dit moet je weten over de laatste play-offduels voor het EK

Na de oefenwedstrijden van gisteravond staan er vanavond vier wedstrijden op het programma die er echt te doen. De winnaars van deze clashes zijn de laatste vier deelnemers voor het EK van komende zomer. Georgië - Noord-Macedonië is voor Oranje belangrijk, de winnaar komt als vierde land in de poule van Nederland.

Georgië-Noord-Macedonië

Georgië en Noord-Macedonië vechten om 18.00 uur vanavond in de Boris Paichadze Dinamo Arena in Tbilisi uit wie het laatste ticket voor groep D op ontvangt. De winnaar mengt zich op het EK in de poule met Nederland, Oekraïne en Oostenrijk. Georgië en Noord-Macedonië kwalificeerden zich nog nooit voor een eindronde. De uitkomst van vanavond is zodoende historisch.

Volledig scherm Oud-Vitessenaar Guram Kashia speelt vanavond de wedstijd van zijn leven tegen Noord-Macedonië. © BSR Agency

Georgië met Guram Kashia, Valeri Qazaishvili (beiden met een verleden bij Vitesse) en Giorgi Aburjania (oud-speler van FC Twente) speelde nog nooit tegen Nederland. Georgië, 86ste op de FIFA-wereldranglijst, eindigde in de kwalificatie als vierde. Sinds 2016 staat bondscoach Vladimír Weiss, een Slowaak, aan het hoofd van de ploeg. Hij won 16 van zijn 45 wedstrijden.

Noord-Macedonië (65ste) eindigde als derde in de groep. Dit land speelde wel al vier keer tegen Nederland, maar kwam toen nog uit onder de naam Macedonië. Op 25 januari 2019 werd de naam van het land na een conflict met Griekenland veranderd in Noord-Macedonië. Oranje won twee keer en speelde twee keer gelijk. De speler die je bij Noord-Macedonië in de gaten moet houden, is topscorer aller tijden en ex-Inter-aanvaller Goran Pandev (37). Het team staat onder leiding van bondscoach Igor Angelovski.

In de Nations League stonden Georgië en Noord-Macedonië de afgelopen maanden al twee keer tegenover elkaar. Beide wedstrijden in groep C eindigden in 1-1.

Tadic en Kuipers aan de bak

Er zijn nog drie andere duels die allemaal om kwart voor negen beginnen. Dusan Tadic neemt het met Servië op tegen Schotland. De aanvoerder van Ajax, hoopt zich net zoals het WK van 2018, te plaatsen voor een groot eindtoernooi. Servië schakelde Noorwegen met 2-1 uit na verlenging. Schotland won na penalty's het Israël van PSV-spits Eran Zahavi.

Volledig scherm Team Kuipers meldt zich vanavond in Boedepest voor de wedstrijd Hongarije-Ijsland. © BSR Agency

Bjorn Kuipers komt met zijn team in actie bij de wedstrijd Hongarije-IJsland. Hongarije rekende in de halve finale van de play-offs af met Bulgarije, IJsland was te sterk voor Roemenië. De andere wedstrijd van vanavond is Noord-Ierland-Slowakije. Deze landen schakelden Bosnië en Ierland uit, beiden na penalty’s.

Andere opzet

Door de komst van de Nations League bij de kwalificatie voor komend EK kunnen landen als Georgië en Noord-Macedonië zich gemakkelijker plaatsen voor het eindtoernooi. Lees hier meer.