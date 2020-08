Dit lijken de meest reële bestemmingen voor de op ramkoers geraakte Messi

Al ruim voordat Messi op ramkoers raakte met zijn club, sijpelden de geluiden door dat hij een prachtig onderkomen in Milaan had gekocht. Eerder schreef zijn vader Jorge al een huis op zijn naam. Direct werd Messi in verband gebracht met Inter, de club die zo graag weer wil aansluiten bij de internationale top. ,,Het verplaatsen van de Dom is makkelijker dan Messi hier naartoe halen’’, wees Inter-coach Antonio Conte dat verhaal echter direct richting de prullenbak. Een maand later naderen Messi en Barça een vechtscheiding en lijkt Inter op pole-position te liggen voor zijn diensten.

De concurrentie om zijn handtekening is echter moordend. Ook Manchester City heeft namelijk wel oren naar de komst van de Argentijn, coach Pep Guardiola in het bijzonder. De Spaanse tacticus ziet een reünie wel zitten, zeker als hij terugdenkt aan de vele successen die ze samen beleefden. Onder Guardiola's vleugels kende Messi zijn beste periode, met onder meer twee Champions League-zeges en het magische tiki-takavoetbal tot gevolg. Guardiola is een van de laatste coaches die erin slaagde Messi op de top van zijn kunnen te laten schitteren. Zo schoot hij in hun laatste gezamenlijke seizoen vijftig keer raak in de competitie.

Volledig scherm Messi beschouwt Guardiola als zijn grootste mentor. © BSR Agency

Ook het kapitaalkrachtige Manchester United en Arsenal zouden Messi naar de Premier League willen halen, de competitie die Messi al jaren adoreert. Met Cesc Fabregas en Sergio Agüero, twee van zijn beste vrienden, sprak hij al meermaals over de grootste competitie ter wereld. Gonzalo Higuaín probeerde zijn landgenoot echter juist van een stap naar Engelse bodem te behoeden. ,,In de Premier League schoppen de verdedigers je en er wordt niet gefloten voor een vrije trap’’, aldus de oud-spits van Chelsea.

Portemonnee

De club die interesse heeft in De Vlo, zal in ieder geval flink de portemonnee moeten trekken. Barça wil de sterspeler aan zijn contract houden, waarin een ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen staat. Volgens diverse Spaanse media is de club bereid de aanvoerder te laten gaan voor 222 miljoen euro, waardoor hij met Neymar de duurste speler ter wereld wordt. Voetbalromantici kunnen hun droom daardoor direct doorstrepen, want een terugkeer bij Messi's Argentijnse jeugdliefde Newell's Old Boys lijkt een utopie.

Slechts de clubs die overlopen van de oliemiljoenen, zijn in staat het forse bedrag neer te tellen. Paris Saint-Germain bewees eerder al over daadkracht te beschikken, door Neymar en Kylian Mbappé (180 miljoen) naar Parijs te halen. Een gedroomde voorhoede met Messi lijkt niet eens zo gek, gezien het feit dat Messi al meermaals Barça vroeg om Neymar terug te halen naar Camp Nou. De Argentijn speelt dolgraag met de Braziliaanse sambavoetballer.

Volledig scherm Messi en Neymar. © BSR Agency

En een langer verblijf in Barcelona? Dat lijkt uitgesloten. Messi heeft aan de kersverse coach Ronald Koeman laten weten te willen vertrekken en lijkt hard op weg naar de uitgang. De enige die dat nog kan voorkomen, is clubpresident Josep Maria Bartomeu. De koning van de rechtszaal, zo wordt hij in Spanje beschouwd. Bartomeu is er alles aan gelegen Messi aan zijn contract te houden. Al zijn de scherven niet meer te lijmen, zal Barça hoe dan ook pal voor een transfer van de beste speler uit de clubhistorie gaan liggen.

