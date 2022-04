Dit kan PSV vanavond verwachten van het geplaagde Leicester City

De sluwste vos

Nee, hij doet vanavond (nog) niet mee tegen PSV. Ondanks zijn 35 jaar is Jamie Vardy nog altijd het belangrijkste aanvalswapen van Leicester City, maar een knieblessure zit hem al vier weken dwars. In Eindhoven is de sluwste vos van the Foxes er mogelijk wel weer bij, in Leicester dus niet: en dat is een domper voor de Engelsen.