Dit is wat je moeten weten van Darts At Home

Hoe werkt zo’n thuistoernooi?

Het idee is simpel: een paar darters richten thuis een webcam op hun dartsbord en gaan om en om een pijltje gooien. Een officiële partij houdt de scores bij en een presentator (Dan Dawson) praat het geheel aan elkaar. Alle deelnemers spelen een potje tegen elkaar. Wie het vaakst wint, schrijft het toernooi op zijn naam. Het mini-evenement begint morgenavond om half negen en is live te volgen op het YouTube-kanaal van de PDC.

Is het serieus?

Dat valt nog te bezien. Officiële wedstrijden zijn er niet, want in april is alles uitgesteld of afgelast. Toch zit de PDC nooit om een commerciële stunt verlegen. Zo blijkt ook nu, want de bond kan dartsfans in deze tijd van onthouding toch nog wat bieden, al doen de wereldtoppers (nog) niet mee. Zo is Michael van Gerwen thuis vooral aan het trainen. Morgen zien we wel actie in de woonkamers/zolders van Nathan Aspinall, Stephen Bunting, Steven Beaton en dus Jelle Klaasen.

Volledig scherm Nathan Aspinal tijdens de Premier League in Aberdeen. © LAWRENCE LUSTIG

Hoe vermakelijk is het?

Voor wie er de lol wel van inziet, is het best aardig. Verwacht geen gelikte televisieshow zoals bij het WK in een bruisend Alexandra Palace of de Premier League in een vol Ahoy. Het is een rommelige en chaotische livestream waarbij darters half in beeld staan en de verbinding meer dan eens hapert of zelfs wegvalt. Vorige week liet de PDC bij wijze van experiment al vijf darters vanuit huis tegen elkaar spelen. Duizenden dartsfans schakelden in. Zij zagen topdarters tegen elkaar spelen, maar ook stuntelen. Zo viel Luke Humphries vooral op vanwege een lege batterij.

Wanneer zien we Raymond van Barneveld?

Voorlopig niet hier, want Raymond van Barneveld is officieel gestopt. Barney doet al wel mee aan de Icons of Darts League, een ander online dartstoernooi waar meer spelers aan meedoen die niet (meer) bij de PDC zitten. Andy Jenkins is één van hen. Van Barneveld is bovendien bezig om met de al eerder afgezwaaide Phil Taylor zelf een online dartswedstrijd te spelen. Voor het goede doel. Dat wil alleen niet zo vlotten. Beiden oud-wereldkampioenen mikten op vandaag, maar de actuele stand van zaken is dat het zelfs nog maar de vraag is of het lukt om woensdag de strijd aan te gaan. Hoewel de elektronische borden hangen en er al geoefend is, zijn er nog wat technische problemen. Om voor een beoogd miljoenenpubliek niet af te gaan, willen ze eerst alles naar wens te hebben.

Wie is bij Darts At Home de favoriet?

Nathan Aspinall, de nummer 7 van de wereldranglijst. Afgaande op de Order of Merit van de PDC volgen Bunting (17), Beaton (26) en Klaasen (48) op gepaste afstand. In de potjes die gaan om negen legs, moet The Asp dit minitoernooi vanuit zijn huis in Stockport kunnen winnen. Ten minste, als de techniek de 28-jarige Engelsman niet in de steek laat of voor totaal andere verhoudingen zorgt. Zo won Devon Peterson verrassend vorige week de proefversie van onder anderen Chris Dobey. De toch al goedlachse Zuid-Afrikaan was dankzij deze stunt bijzonder opgelucht. ,,Chris is een fantastische darter, maar hij is duidelijk niet zo goed in zijn eigen huis als op het grote podium.”

Volledig scherm Steve Beaton, The Bronzed Adonis. © LAWRENCE LUSTIG

Volledig scherm Stephen Bunting. © LAWRENCE LUSTIG