Dit is wat je moet weten over Lille OSC

Lille is de minst bekende Champions League-tegenstander van Ajax in groep H, maar ook de meest verraderlijke. Een korte introductie van de ploeg die vorig jaar in Frankrijk nog het dichtst bij Paris Saint-Germain kwam.

De uitdager van PSG

5-1 werd het, in april dit jaar. Het in Frankrijk ongenaakbare Paris Saint-Germain ging ongenadig hard onderuit bij Lille, het seizoen ervoor nog de nummer 17 van de Ligue 1. Nu viel de dappere uitdager positief op. Uiteindelijk werd Lille OSC (Olympique Sporting Club) tweede en plaatste het zich voor het eerst sinds 2014 weer eens voor de Champions League. Keerzijde van het succes was dat het voor dit seizoen drie van de sterkhouders verloor. Sterspeler Nicolas Pépé bijvoorbeeld. Hij vertrok voor 80 miljoen naar Arsenal. Spits Rafeal Leão ging naar AC Milan en middenvelder Thiago Mendes naar Olympique Lyon.

De aankopen

De Noord-Franse club raakte dus net als Ajax veel kwaliteit kwijt, het investeerde afgelopen zomer direct meer dan 80 miljoen euro in de selectie. Trainer Christophe Galtier kreeg er met onder anderen Victor Osimhen (Charleroi), Renato Sanches (Bayern München) en Yusuf Yazici (Trabzonspor) veelbelovende spelers mee terug.

Renato Sanches bij zijn presentatie vorige maand.

Dit seizoen

Waar Lille afgelopen seizoen knap de tweede ploeg in Frankrijk achter Paris-Saint Germain was, wil het dit seizoen nog niet zo vlotten. Zeker buitenshuis, want mede door twee uitnederlagen is de club nu terug te vinden op de vijfde plek in Ligue 1. Zowel bij Amiens (1-0) als Stade de Rheims (2-0) verloor het in de wedstrijd ook nog een speler vanwege een rode kaart. In het eigen Stade Pierre-Mauroy werd dan wel weer drie keer gewonnen. Afgelopen weekeinde nog van Angers (2-1).

De blikvanger

Vorig jaar mocht Victor Osimhen nog weg bij Wolfsburg, maar na een daverend seizoen bij Charleroi met twintig doelpunten in België wilde Lille hem maar wat graag hebben. De 20-jarige Nigeriaan bewijst nu waarom. Na vijf wedstrijden in de Franse competitie heeft hij al vijf keer gescoord. Met zijn snelheid en scorend vermogen is de nummer 7 een speler om vanavond in de gaten houden. Zeker omdat Lille graag achterover leunt en er in tegenaanval met Osimhen gevaarlijk uit kan komen.

De Turkse spelmaker Yusuf Yazici is één van de nieuwe veelbelovende spelers van Lille.

De trainer

Christophe Gaultier (53) heeft van Lille een topploeg in Frankrijk gemaakt. Na de afgelopen competitie won hij ook de prijs voor beste manager. De voormalige verdediger van onder meer Olympique Marseille, Lille en Toulouse volgde er in 2017 Marcelo Bielsa op. Daarvoor was Gaultier maar liefst acht opeenvolgende seizoenen werkzaam bij Saint-Etienne. Voor die tijd was hij bij verschillende clubs actief als assistent-trainer..