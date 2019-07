Dit is wat De Ligt aantreft bij Juventus

SarribalNu het er eindelijk naar uitziet dat Matthijs de Ligt deze week officieel speler van Juventus is, werpt het de vraag op wat hij na zijn presentatie in Turijn kan verwachten. Van de staat van het elftal, tot zijn kans op speeltijd en het perspectief van de beste club van Italië.

Juventus staat deze zomer voor heel wat veranderingen. Allereerst die van de coach. Massimiliano Allegri heeft moeten plaatsmaken voor Maurizio Sarri, die na een jaar in Engeland alweer naar zijn vaderland terugkeert. Met Chelsea won hij de Europa League en werd hij derde in de competitie, maar een groot succes was het huwelijk tussen ‘The Blues’ en de voormalige bankier niet.

Bij Juventus is de verwachting dat het inslijpen van zijn ‘Sarriball’ – een strategie met veel korte combinaties op het middenveld met veel diepgang en snelheid op de flanken – beter zal gaan. Eerder had hij daarmee succes in Italië bij Napoli, dat het de ‘Oude Dame’ nog knap lastig maakte in de Serie A.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo in het nieuwe tenue van Juventus. © AFP Na flinke investeringen wordt er ook wat verwacht van Juventus, waar vorig seizoen al Cristiano Ronaldo aansloot. De vedette werd niet alleen gehaald om de achtste titel op een rij te winnen, vooral succes in de Champions League was een must voor de club die in de laatste vijf jaar twee finales verloor. Het Juventus van afgelopen seizoen was in eigen land ook weer bijzonder sterk, maar over de grens kwamen de Italianen al snel in de problemen. In de kwartfinale ging het mis tegen Ajax. De Ligt maakte toen uit een hoekschop met een krachtige kopbal de winnende goal in Turijn.

Meer creativiteit

Ondanks de granieten verdediging die aanvallend ook erg sterk is bij standaardsituaties, was het gebrek aan creativiteit bij Juventus opvallend. Onder Sarri zal dat zeker veranderen, niet in de laatste plaats door de komst van de behendige en creatieve middenvelders Aaron Ramsey (Arsenal) en Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain).



Achterin zijn er ook verschuivingen, al is het de vraag of De Ligt direct een vaste plek krijgt in de viermansverdediging waarmee Sarri doorgaans begint. De 34-jarige Giorgio Chiellini staat tot nu toe meestal centraal naast de twee jaar jongere Leonardo Bonucci. Hoewel de twee ervaren verdediger niet meer alles zullen spelen zijn ze in Turijn niet alleen concurrenten, maar ook leermeesters voor De Ligt.

Al twee nieuwe verdedigers

Net als voor op het middenveld, haalde Juve deze zomer voor de verdediging al twee nieuwe krachten. Met het oog op de toekomst is het aantrekken van Merih Demiral van Sassuolo goed te verklaren. De veelbelovende 21-jarige Turk kostte zo’n 18 miljoen euro; een schijntje vergeleken met de hoger aangeslagen De Ligt. Ook voor de 21-jarige Cristian Romero werd grof betaald. Genoa kan 26,5 miljoen bijschrijven, terwijl het de Argentijnse mandekker dit seizoen nog van Juve leent.

Met Daniele Rugani staat er nog een centrale verdediger op de loonlijst. De 24-jarige deed afgelopen seizoen geregeld mee, al was dat geen onverdeeld succes. Andrea Barzagli is gestopt. De 37-jarige veteraan was in de vorige voetbaljaargang vanwege blessures niet vaak inzetbaar, al speelde hij tussen de Champions League-duels met Ajax mee tegen SPAL. Prompt verloor de koploper.

Onbedreigd greep Juventus alsnog de titel, ook omdat het in Europa vroeg klaar was. Als De Ligt in Turijn arriveert, zal de Serie A er niet spannender op worden. Althans, dat verwacht oud-trainer Fabio Capello. ,,Als hij komt dan kunnen we direct door naar volgend seizoen. De afstand met Napoli en Internazionale wordt alleen maar groter”, voorspelde de oud-trainer onlangs in de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport.