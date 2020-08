Dit is Mitchel Bakker, de verrassing van PSG

Door Mikos Gouka



Eerst een flinke sprong terug in de tijd. Om precies te zijn 37,5 jaar. Het is 30 januari 1983 en Marco van Basten start voor het eerst in competitieverband in de basiself van Ajax. De Amsterdammers verpulveren in De Meer het arme Haarlem met 6-0. De laatste treffer komt op naam van de 17-jarige debutant Edwin Bakker, op aangeven van Frank Rijkaard.