Dit is het voetbalprogramma in Europa voor vandaag

Column ‘Wat definieert die NAC, die cult, die saamhorig­heid, die emotie, die liefde of zelfs die religie nou eigenlijk?’

‘Waar staat NAC Breda voor?’ Van harte. Het Open Nederlandse Kampioenschap ‘Eigen straatje schoonvegen’, is met ruime afstand gewonnen door Dhr. M. Steijn uit ‘s-Gravenhage. Laten we het daarbij houden. Ieder woord dat wordt verspild aan het tenenkrommende interview in Voetbal International is er één te veel. Gaan we hier niet doen. Klein bier.

4 december