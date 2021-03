Dit is het nieuwe clublogo van Internazionale

COLUMN Te oud? Marianne Vos laat zien dat je nooit te oud bent om de strijd aan te gaan

29 maart Vrouwen mag je niet naar hun leeftijd vragen. Wat een televisiecommentator vrijdagavond zei over de Russische kunstschaatsster LizaTuktamysjeva ging die onbeleefdheid nog veel verder te boven. Hij vond het knap dat ze op haar leeftijd nog mee deed voor de WK-medailles. Alsof ze de oma was van de twee zestienjarige pubers met wie ze in gevecht moest om het goud.