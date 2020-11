Dit is de situatie in de Champions League-groepen van vanavond

Groep E

De eerste wedstrijden die vanavond gespeeld worden zijn die uit groep E. Om vijf voor zeven ontvangt het Krasnodar van ex-Feyenoorder Tonny Vilhena het Sevilla van Luuk de Jong en Karim Rekik. De Europa League-winnaar won begin deze maand met 3-2 in eigen huis, nadat aanvoerder Jésus Navas al vroeg rood ontving. Vilhena miste dit duel wegens een blessure, maar is inmiddels weer fit. De Russen staan gelijk met Stade Rennes en kunnen de winst goed gebruiken om zo op een Europa League-plek te blijven staan.

Hekkensluiter Rennes ontvangt thuis het Chelsea van Hakim Ziyech. The Blues zijn al negen duels ongeslagen in alle competities. Met Rennes gaat het niet zo goed, de Fransen won slechts een duel in de laatste acht wedstrijden. Thuis won de club uit Londen al met 3-0 van Rennes door twee benutte penalty’s van Werner en een goal van Abraham.

Stand:

1. Chelsea - 7 punten

2. Sevilla - 7

3. Krasnodar - 1

4. Stade Rennes - 1

Volledig scherm Luuk de Jong in actie tegen Krasnodar's Kristoffer Olsson. © EPA

Groep F

Noa Lang en Ruud Vormer gaan op bezoek bij Borussia Dortmund. Club Brugge verloor in eigen huis al met 0-3 van topspits Erling Haaland en zal vanavond aan de bak moeten. Zeker, aangezien de Noor afgelopen weekeinde vier keer scoorde op bezoek bij Hertha BSC. De Belgen beschikken over ex-Ajacied Lang in vorm. Zaterdag tegen Kortrijk maakte hij de winnende treffer met een omhaal.

Lazio Roma ontvangt nummer vier Zenit. Lazio speelde in Rusland 1-1, maar zal niet tevreden zijn met deze uitslag in eigen huis. De Romeinen wonnen van Dortmund (3-1), maar kwamen niet aan drie punten tegen de ‘kleintjes’. Zenit, waar ex-Vitesse rechtsback Karavaev ontbreekt wegens een hamstringblessure, zal gebrand zijn om zijn eerste overwinning te behalen in de groep.

Stand

1. Borussia Dortmund - 6 punten

2. Lazio Roma - 5

3. Club Brugge - 4

4. Zenit - 1

Volledig scherm Noa Lang besliste de competitiewedstrijd tegen Kortrijk met een omhaal, lukt hem het vanavond weer om belangrijk te zijn? © BELGA

Groep G

Ronald Koeman gaat vanavond gehavend op bezoek bij Dynamo Kiev. Koeman mist acht spelers, onder andere Lionel Messi, Frenkie de Jong, Gerard Piqué en Ansu Fati doen niet mee. De tegenstander uit Oekraïne heeft nog minder spelers tot zijn beschikking. In de eerste confrontatie (2-1 verlies) miste het al negen spelers die het coronavirus te pakken hadden, nu zijn dat er vijf. Daarnaast mist Kiev nog zeven spelers met andere klachten. Sergiño Dest is wel van de partij.

Juventus ontvangt Ferencvaros in eigen huis. Matthijs De Ligt begint waarschijnlijk in de basis. De verdediger was ruim drie maanden afwezig met een schouderblessure, maar speelde zaterdag de volle negentig minuten mee in de competitiewedstrijd tegen Cagliari (2-0). Coach Andrea Pirlo heeft ook weinig keus, want centrale verdedigers Merih Demiral, Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini zijn allemaal geblesseerd. Het Hongaarse Ferencvaros zal het in Turijn niet makkelijk krijgen. In eigen huis verloor het al met 1-4.

Stand

1. FC Barcelona - 9 punten

2. Juventus - 6

3. Dynamo Kiev - 1

4. Ferencvaros - 1

Volledig scherm Matthijs De Ligt speelt vanavond zo goed als zeker, al zijn concurrenten zijn geblesseerd. © REUTERS

Groep H

Het Manchester United van Donny van de Beek kan zich vanavond revancheren na het 2-1 verlies tegen Basaksehir begin deze maand. De Turken komen vanavond op bezoek op Old Trafford. Of Van de Beek aan de aftrap begint is de vraag. De middenvelder speelde zaterdag in het Premier League-duel met West Brom twaalf minuten mee. Basaksehir verloor in de Turkse competitie tegen Besiktas met 3-2.

Mitchel Bakker neemt het met PSG thuis op tegen RB Leipzig. De finalist van vorig jaar staat er met drie punten uit drie wedstrijden niet heel goed voor. Een zege vanavond is dan ook hard nodig. PSG mist de nodige spelers, maar sterren Mbappé en Neymar zijn wel van de partij. Het is voor trainer Thomas Tuchel te hopen dat het wat beter gaat dan in de vrijdag verloren competitiewedstrijd tegen AS Monaco (3-2). Leipzig weet hoe het van PSG kan winnen. De nummer vier van Duitsland won in eigen huis al met 2-1.

Stand

1. Manchester United - 6 punten

2. Red Bull Leipzig - 6

3. Paris Saint-Germain - 3

4. Basaksehir - 3

Volledig scherm Het is voor Van de Beek te hopen dat hij langer mag spelen dan in de competitiewedstrijd tegen West Brom van afgelopen zaterdag. © AFP