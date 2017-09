Dit is de man die Max Verstappen gaat uitdagen

Onze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour.

Door Arjan Schouten

Daar zat hij dan opeens, op de vrijdag in Maleisië aan een tafel met een groepje journalisten om hem heen. Charles Leclerc. Misschien kent u hem niet, wat niet zo gek is omdat hij vandaag slechts wat oefenwerk mocht verrichten in de Formule 1 voor Team Sauber.

Maar reken maar dat u hem over een paar jaar kent. De 19-jarige Monegask, toptalent van Ferrari, gaat binnenkort het Formule 2-kampioenschap winnen, waar hij zo’n beetje alles dit jaar won. En daarna gaat hij gesteund door Ferrari met enorme verwachtingen definitief gestald worden in de wereld van de Formule 1, zo voorziet zo’n beetje iedereen die het weten kan. Is het niet in 2018, dan wel in 2019.

Want we hebben het hier over een jongen van het kaliber Max Verstappen. Een toekomstig wereldkampioen misschien wel, of in ieder geval een potentiële uitdager van Max. Hij kartte tegen de Limburger. Reed net als Verstappen in de Formule 3 voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing. En hij is een generatiegenoot.

Niet zo gek dus dat het bij dat vraaggesprek vandaag - nog nooit zoveel journalisten bij Sauber gezien, trouwens - opvallend veel over die ene Max ging. Natuurlijk wordt Leclerc door alles en iedereen vergeleken met Max. Jong, talentvol en in de talentenstal van een van de topteams. En natuurlijk walgt hij van die vergelijking, hoe succesvol Verstappen ook al is geweest op jonge leeftijd en wil hij ‘vooral naar zichzelf kijken en niet naar anderen.’

Volledig scherm Charles Leclerc © Getty Images Het deed weer eens het besef bij mij indalen dat ‘onze’ Max met zijn Formule 1-debuut op zijn 17de en zijn eerste zege op zijn 18de in Barcelona de lat wel écht be-la-che-lijk hoog heeft gelegd voor al die nieuwe helden die voor hun Formule 1-vuurdoop staan. Neem Stoffel Vandoorne, die gaat al zuchten als een journalist ook maar begint aan een vraag waarin hij op wat voor manier dan ook weer vergeleken wordt met die Hollander. Of Lance Stroll, Canadees raceproduct van een vader met veel te veel geld, die stiekem toch maar mooi al een record van Verstappen (jongste coureur op de eerste startrij) afsnoepte.

Of Esteban Ocon, die Verstappen in 2014 nog van de Formule 3-titel hield en nu in de zuurstokroze auto van Force India aan de lopende band WK-punten scoort. Bijzonder knap, maar wel voer voor kenners. Want het grote publiek ziet de 21-jarige Fransman gewoon elke race achtste, negende of tiende worden.

En kom, wat stelt dat allemaal nog voor vergeleken met wat Verstappen vorig jaar al als tiener presteerde? Die vroege prestaties van Max, die vandaag pas zijn 20ste verjaardag viert, hebben we in Nederland massaal gevierd en de grootsheid van de jeugdige coureur is benadrukt met de titel Sportman van het Jaar.

De sport zelf heeft hem ingehaald als de Coming Man. De frisse wind die nodig was. Allemaal logisch, maar tegelijkertijd heeft Verstappen ook het verwachtingspatroon van zich nieuwe aandienende talenten voor altijd veranderd. Leuk dat je een beetje kan racen, maar of je écht goed bent, word in het vervolg altijd langs de Max-index gelegd.

Oproep

Ik zou daarom maar meteen een oproep willen doen om met het eeuwige Max-vergelijken te stoppen. Of zoals Leclerc het vandaag zei: ,,Ik geloof in mijn eigen route, hoef me niet te spiegelen.''

Ik was er afgelopen zomer bij in Azerbeidzjan, toen Leclerc de hoofdrace van de F2 won en tweede werd in de sprintrace, een paar dagen nadat zijn 54-jarige vader na een lang ziekbed overleed.

Wat Jos is voor Max, was Hervé Leclerc voor Charles. Afscheid nemen van je vader en dan toch optimaal presteren, drie dagen later. Eigenlijk veel knapper dan een Grand Prix winnen op je achttiende.

Volledig scherm Charles Leclerc © Photo News