Dit is de grote F1-gids: van alle starttijden van de GP's tot portretjes van de coureurs

Bondscoach: ‘Het rhinovirus is airborne, als één paard het krijgt, krijgen een heleboel het’

11:54 Bondscoach Rob Ehrens van de Nederlandse springruiters pleit voor veranderingen in de wedstrijdsport van de hippische wereld, om in de toekomst uitbraken van het besmettelijke rhinovirus te voorkomen. ,,We moeten onze paarden weerbaarder maken”, zegt hij. ,,Dat kunnen we onder meer doen door de wedstrijdkalender aan te passen.”