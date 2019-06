Dit gaat een kaartje voor de GP van Zandvoort kosten

De prijzen zijn onderverdeeld in vijf categorieën: main straight, goud, zilver, brons en duin. Voor de kaarten ‘in duin’ betaal je het minste. Als je hiervoor een passe-partout koopt - een ticket waarmee je drie dagen toegang hebt tot het circuit - ben je als volwassene 185 euro kwijt, voor kinderen geldt een prijs van iets meer dan 100 euro. Ook is er de optie om je plek voor drie jaar veilig te stellen. Een driejarig passe-partout in de duinen gaat voor 555 euro.



Daarna lopen de prijzen trapsgewijs op. Voor een raceticket aan het rechte stuk betaal je het meeste met 448 euro.



De precieze data van de GP worden in een later stadium onthuld. Per persoon kunnen er maximaal 6 tickets worden aangevraagd. Om aanspraak te maken op kaarten moest je jezelf registreren op de website van de GP. De registratieperiode hiervan eindigde gisteren.