Dit elftal aan wereldtoppers ging dit jaar na een prachtige carrière met pensioen

Het meest vreemde voetbalseizoen ooit was voor enkele sporters meteen het laatste. Na jaren van glorie in de wereldtop maakte dit elftal met sterren in 2020 een einde aan hun imposante loopbaan.

Iker Casillas (39)

Misschien wel een van de beste keepers uit de voetbalhistorie. Casillas was als sluitpost een steunpilaar gedurende de Spaanse hegemonie, die zijn land naar twee gewonnen EK's en één WK-eindzege leidde. Bovendien was Casillas jarenlang aanvoerder van Real Madrid, de club waar hij na 725 wedstrijden uitgroeide tot boegbeeld. Het einde van zijn loopbaan werd overschaduwd door een hartaanval, die hem trof als speler van FC Porto. Twee weken geleden kondigde San Iker definitief zijn afscheid aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Stephan Lichtsteiner (36)

Een Zwitserse legende werd hij, met zijn 108 interlands. Alleen Heinz Hermann (118) en Alain Geiger (112) dienden hun land vaker dan de rechtsachter. Lichtsteiner beleefde ook op clubniveau sterke jaren, als loopwonder van onder meer Lazio, Juventus en Arsenal. In totaal werd de Zwitser zeven keer Italiaans landskampioen. Nadat zijn contract bij Augsburg twee maanden geleden afliep, besloot hij niet meer naar een nieuwe club te gaan zoeken.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Benedikt Höwedes (32)

Volledig scherm Höwedes in dienst van Lokomotiv. © BSR Agency 32 jaar is hij pas, maar toch besloot ook 44-voudig Duits international Höwedes zijn schoenen aan de wilgen te hangen. De verdediger wenste meer tijd met zijn gezin door te brengen en dat lukte hem niet als speler van Lokomotiv Moskou, bekende hij in gesprek met Der Spiegel. ,,Ik was onlangs met mijn vrouw en zoon in een camper in Zuid-Frankrijk. Ik merkte dat ik zo gelukkig was dat mijn zoon bij me was. Voetbal was opeens zo onbelangrijk’’. Höwedes, jarenlang vaste kracht bij Schalke 04, werd in 2014 nog wereldkampioen met Die Mannschaft.

Vincent Kompany (34)

Afgelopen seizoen was Kompany al actief als speler/trainer bij RSC Anderlecht. In totaal gunde hij zichzelf vijftien basisplaatsen. Hij leidde daarmee zijn eigen afscheidstournee in als speler, want het Belgische blok beton besloot enkele dagen geleden zich volledig op het trainerschap te gaan richten. Daarmee kwam een einde aan een imposante loopbaan, waarin Kompany als aanvoerder viermaal Engels landskampioen werd met Manchester City.

Leighton Baines (35)

Sinds 2007 maakte hij deel uit van het meubilair van Everton, de club waar hij links achterin uitgroeide tot de stabiele factor van de middenmoter. In die dertien seizoenen toonde hij zijn waarde met 59 assists in de Premier League, een record voor een verdediger. Bovendien kenmerkte de linkspoot zich met een fabelachtige vrije trap. Baines diende dertig keer de Engelse nationale ploeg.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Aleksandr Hleb (39)

Liefst 22 profseizoenen hield de fijnbesnaarde aanvaller het vol, totdat hij in maart 2020 voor het laatst zijn voetbalschoenen aantrok namens BATE Borisov. In zijn thuisland en tijdens diverse omzwervingen door Turkije werkte Hleb langzaam toe naar zijn voetbalpensioen. Zeker in de beginjaren van deze eeuw schitterde de Wit-Russische ster in de stadions van Arsenal en FC Barcelona, waar hij zijn gloriejaren beleefde. Als volksheld mag de pensionado in Belarus gaan genieten van het leven na voetbal.

Daniele de Rossi (37)

Capitan Futuro noemden ze hem in Rome, met een verwijzing naar de tekenfilmheld. Een soortgelijke heldenstatus verkreeg De Rossi in het shirt van AS Roma. Tussen 2001 en 2019 groeide hij uit tot een levend standbeeld en trok hij 447 keer het Romeinse shirt aan. Ook vertegenwoordigde hij 117 keer de Italiaanse ploeg, met de WK-titel in 2006 als hoogtepunt. Sinds 2019 speelde De Rossi voor het Argentijnse Boca Juniors. Hij stopte een halfjaar eerder dan gepland, omdat hij heimwee naar zijn in Rome wonende dochter had.

Milan Baros (38)

Volledig scherm Milan Baros. © REUTERS Niet het Nederlands elftal, maar de Tsjechen pakten op het EK 2004 de eerste plaats in de poulefase. In het onderlinge treffen vormde Milan Baros zich een ware plaag voor de Oranje-defensie, met een goal en assist tot gevolg. Uiteindelijk kroonde hij zich met vijf doelpunten tot topscorer van het toernooi. De aanvaller, die in dit elftal als gelegenheidsmiddenvelder fungeert, won in 2005 de Champions League met Liverpool. In zijn nadagen als topspeler diende hij het Tsjechische FC Baník Ostrava. ,,Ik heb zoveel pijn, dat ik niet meer kan spelen en trainen’’, motiveerde hij zijn besluit om zijn loopbaan geen vervolg te geven.

Mario Gomez (38)

Super Mario toonde zich in dienst van Stuttgart en Bayern München een ware goalgetter. Zo veroverde hij in 2010/11 de Duitse topscorerstitel, door 28 keer raak te schieten namens Bayern. De spits werd driemaal landkampioen, won in 2013 de Champions League én pakte twee keer de Duitse beker: een palmares om u tegen te zeggen. In 2017 keerde Gomez terug op het oude nest in Stuttgart, waar hij dit seizoen hielp aan de terugkeer naar de Bundesliga. ,,Het is altijd een droom geweest om mijn carrière in Stuttgart te beëindigen. Het is goed zo.’’

Claudio Pizarro (41)

Volledig scherm Claudio Pizarro. © BSR Agency De dag waarvan je wist dat ‘ie zou komen... Ieder jaar werd er getwijfeld of Pizarro nog wel door kon, steeds plakte hij er doodleuk een extra seizoen aan vast. Op 16 februari 2019 schoot hij zichzelf in de recordboeken, door namens Werder Bremen in blessuretijd de gelijkmaker tegen Hertha BSC op het scorebord te schieten. Daarmee werd hij als veertigjarige de oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Doelpunten maken, dat kon de Peruviaan wel. Zo maakte hij namens Bayern München meer dan honderd treffers. Dit seizoen kwam hij nog achttien keer als invaller binnen de lijnen, maar hij wist zijn loopbaan niet op Pizarro-achtige wijze te beëindigen: hij scoorde nul keer.

André Schürrle (29)

Met afstand de jongste speler van het elftal. Schürrle leek nog wat jaren in de top voor de boeg te hebben, maar was de voetballerij kotsbeu. Daarmee neemt de voetbalwereld afscheid van de speler die in de WK-finale van 2014 nog de winnende treffer van Mario Götze voorbereidde. Bij Chelsea, Wolfsburg en Dortmund groeide de vleugelaanvaller uit tot een gewaardeerde kracht.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Volledig scherm Deze elf sterspelers hingen dit jaar hun schoenen aan de wilgen. © AD