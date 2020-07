Dit elftal aan toptalenten gaat met de jarige Haaland de wereld veroveren

Gianluigi Donnarumma

21 jaar is hij pas, maar het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat Donnarumma voor het eerst werd opgesteld bij AC Milan. Vanaf zijn zestiende is hij basisklant en sindsdien verdedigde hij al 199 keer het Milanese doel. De ook al zestienvoudig Italiaans international, die als zeventienjarige voor het eerst zijn land diende, verdient dus zeker een plaatsje onder de lat. Namens AC Milan hield hij sinds zijn debuut al 72 keer de voor doelmannen geliefde nul. Al jarenlang staat Donnarumma op de radar van diverse topclubs, maar die krijgen nog altijd nul op rekest.

Trent Alexander-Arnold

De Engelse landstitel, Champions League-bokaal, UEFA Super Cup, wereldkampioenschap voor clubteams... Een erelijst om u tegen te zeggen. Zeker als je beseft dat het de prijzenkast van de pas 21-jarige Trent Alexander-Arnold betreft. Onder Jürgen Klopp is de rechtsachter bij Liverpool uitgegroeid tot een van de belangrijkste schakels van het succes, getuige zijn twaalf voorbereide treffers. Daarmee behoort de verdediger tot de assistkoningen van de ijzersterke Premier League. Een knap staaltje werk van het jeugdproduct van The Reds, die de komende jaren verzekerd lijken van een van de beste backs ter wereld.

Matthijs de Ligt

Het Nederlandse tintje in het topelftal in wording luistert naar de naam Matthijs de Ligt. Ogenschijnlijk eenvoudig heeft de vaste Oranje-stopper een plaats in het befaamde hart van de Juventus-verdediging veroverd. Als kompaan van Leonardo Bonucci houdt De Ligt, die Ajax afgelopen zomer 85 miljoen rijker maakte, zich uitstekend staande in zijn debuutjaar in de Serie A. De landstitel én winst van de Champions League lonken. Niet gek voor een twintigjarige uit Abcoude.

Achraf Hakimi

De laatste speler in de driemansdefensie voetbalt komend seizoen niet meer in Duitsland, maar in Italië. Stefan de Vrij verwelkomt bij Inter de talentvolle vleugelverdediger Achraf Hakimi, die met zijn 21 lentes nog aan het begin van zijn loopbaan staat. Als huurling van Real Madrid denderde de Marokkaan de laatste twee seizoenen over de flank van Borussia Dortmund en groeide hij uit tot een ontembare vleugelverdediger. Inter twijfelde niet en tikte veertig miljoen euro af voor de rechtsback, die ook op de linkerflank uit de voeten kan. Hakimi krijgt licht de voorkeur boven Alphonso Davies, die dit seizoen imponeert in dienst van Bayern München.

Federico Valverde

Het defensieve slot op de deur op het ultra-aanvallende middenveld. Valverde verliet in 2016 thuisland Uruguay op zoek naar het pure voetbalgeluk bij Real Madrid. Valverde werd geen standaard kindtransfer: de Uruguayaan knokte zich dit seizoen zelfs lange tijd in de basis, ten koste van Luka Modric. De topmiddenvelder die de bank warmhoudt ten faveure van de vrij anonieme Valverde, dat getuigt van wereldklasse bij laatstgenoemde.

Kai Havertz

Onder de vleugels van Peter Bosz fladdert megatalent Kai Havertz al jarenlang onvangbaar over de Bundesliga-velden. Een ‘speciale voetballer’, zo typeert de Nederlander zijn oogappeltje. Met zes doelpunten en twaalf assists groeide de onlangs 21 jaar geworden middenvelder uit tot een van de grootste plagen van de Duitse velden. Bovendien zat de BayArena dit seizoen ramvol met scouts van de Europese top. Havertz brak dit seizoen record na record, door op jonge leeftijd diverse mijlpalen aan gort te schieten. Onder meer Liverpool en Chelsea zouden een gooi willen doen naar zijn gewilde handtekening.

Phil Foden

Het was een nietszeggend oefenpotje in 2017, op Amerikaanse bodem. Ene Phil Foden, zeventien jaar pas, maakte zijn debuut namens Manchester City. Met veel ongeloof keek de gelouterde coach Pep Guardiola naar het optreden van de debuterende tiener. ,,Ik heb er geen woorden voor’’, zei hij na afloop verbijsterd tegen journalisten. ,,Jullie hebben geluk, geloof me. Jullie hebben zijn eerste minuten in het shirt van City bijgewoond. Dit heb ik al lang niet meer gezien. Zijn optreden was van een adembenemend niveau.’’ Was getekend pep Guardiola, die met sterren als Lionel Messi en Robert Lewandowksi werkte. Op de achtergrond wordt baltovenaar Foden klaargestoomd om in de toekomst David Silva op te volgen. De Engelsman is hard op weg naar glorietijden.

Martin Ødegaard

De roots van dit toptalent liggen voor een deel in Nederland, toen hij zijn talent kon etaleren in dienst van Heerenveen en later Vitesse. Dat Ødegaard bulkt van het talent, was al ver vóór zijn eerste stappen op Nederlandse bodem bekend. De Noor debuteerde al als zestienjarig broekie voor de Noorse ploeg en maakte kort daarna de overstap naar Real Madrid, waar hij de jongste Koninklijke ooit werd. Dit seizoen is Ødegaard de sterspeler bij het sterk presterende Real Sociedad. Real Madrid houdt zijn ontwikkeling nadrukkelijk in de gaten en heeft hem niet voor niets tot 2023 op de loonlijst staan. João Felix neemt vanwege zijn magere debuutseizoen bij Atlético Madrid plaats op de reservebank.

Jadon Sancho

In de voorhoede lijkt de put met toptalenten bodemloos, met het overtal aan wereldtoppers-in-wording. Onder meer Mason Greenwood, Christian Pulisic, Vinícius Junior en Myron Boadu lopen over van talent, maar komen nog niet in de buurt van het meesterlijke niveau van Jadon Sancho. De twintigjarige Engelsman was dit seizoen bij Dortmund met zeventien goals en evenveel assists een van de gevaarlijkste aanvallers ter wereld en klopt nu al nadrukkelijk op de deur van de top.

Erling Haaland

Ook de jarige job mag uiteraard niet ontbreken in het toekomstige topteam. Over de vandaag afgetreden tienersensatie is al enorm veel gezegd en geschreven, zoals het krankzinnige doelpuntengemiddelde dat het Noorse fenomeen overlegt. Weet u nog wanneer we voor het eerst écht kennismaakten met Haaland? Daarvoor moeten we terug naar september 2019, toen de spits bij zijn Champions League-debuut namens RB Salzburg een hattrick fabriceerde. Sindsdien is hij bij Dortmund vrolijk verder gegaan met scoren, scoren en nog eens scoren. De doelpuntenmaniak kent geen droogte en heeft alles in zich om in de toekomst de Ballon d’Or aan zijn prijzenkast toe te voegen. Al zal Haaland zelf waarschijnlijk liever de topscorerstitel in ontvangst nemen.

Kylian Mbappé

Misschien wel het grootste talent ter wereld. Met 89 punten eindigde de talentvolle Fransman afgelopen jaar op de zesde plaats in strijd om de Ballon d’Or, ver achter winnaar Lionel Messi. Niemand twijfelt er echter aan of Mbappé in de toekomst koning Messi kan onttronen. De 21-jarige Mbappé draait alweer vijf jaar mee in de wereldtop en maakte al 130 doelpunten. Zijn plek bovenop de apenrots staat in de sterren geschreven. Alleen al door het ontbreken van Mbappé is het eeuwig zonde dat er snel een streep door de Franse competitie ging. Hopelijk betaalt hij de liefhebbers terug met een magistraal optreden in de Champions League.

