Discutabele goal Mbappé legt rare buitenspelregel bloot: ‘Het is te gek voor woorden dat dit nog bestaat’

We dachten altijd al heel goed te weten wat buitenspel is en hoe het werkt. Maar het winnende doelpunt van Mbappé in de finale van de Nations League heeft een enorme discussie opgeroepen. Op het moment van de pass staat hij buitenspel, maar de goal telt toch. Hoe zit dat?