Dirk van Duijvenbode zorgt voor een stunt en schakelt Gerwyn Price uit op de Masters

Met videoDirk van Duijvenbode heeft voor een stunt gezorgd in Milton Keynes. De Westlander schakelde in de tweede ronde van de Masters Gerwyn Price met 10-8 uit en voegde zich net als Danny Noppert bij de laatste acht. Michael van Gerwen komt later vanavond in actie.

Van Duijvenbode, die vrijdagavond zijn eerste partij won van Krzystof Ratajski (6-3), begon goed aan de wedstrijd en pakte een 5-2 voorsprong. Daarna knokte Price zich terug en stond hij zelfs met 6-5 voor. Daarna ging alles weer juist de kant van Van Duijvenbode op en kwam hij bij een 9-6 stand op virtueel matchpoint. Price hield zijn eigen leg, daarna kreeg Van Duijvenbode maar liefst vijf pijlen om het in zijn eigen leg af te maken. Dat lukte niet, maar een leg later sloeg hij alsnog toe en trok Van Duijvenbode de partij met 10-8 over de streep.



In de volgende ronde, de kwartfinales, neemt Van Duijvenbode het op tegen Chris Dobey. Hij won eerder op de dag met 10-8 van Luke Humphries. Mocht Van Duijvenbode die partij winnen dan treft hij de winnaar van Danny Noppert tegen Ross of Michael Smith.

Danny Noppert wint kraker

Danny Noppert heeft de kraker in de tweede ronde van de Masters in Milton Keynes gewonnen. In een zinderende ontknoping won de Fries van Stephen Bunting: 10-9.



Voor Noppert zag het er aan het begin van zijn partij niet naar uit dat hij uiteindelijk de zege over de streep zou strekken. Bunting kwam op een 6-2 voorsprong, maar vlak voor de pauze knokte de Nederlander zich terug in de wedstrijd tot 6-4. Hij ging bij de tweede break naar het toilet en direct werd hem gevraagd een drugstest af te nemen. ,,De drugstest moet ik nog afleggen, maar genoeg water drinken en dan komt dat helemaal goed", zei Noppert met een grote glimlach bij Viaplay.

Hij zette zijn wederopstanding voort en kwam naast Bunting, ging eroverheen en kwam voor het eerst op voorsprong: 7-6. Beide darters maakten er een spektakel van in de laatste legs van hun partij die Noppert uiteindelijk won mede dankzij een honderd procent score op dubbel 20, die hij zes keer raakte.

Als slotstuk was Noppert dicht bij het een 170-finish, maar hij miste bullseye op een haar. Uiteindelijk maakte de Fries het af met ‘dubbel 8' en zo bereikte hij de kwartfinales van de Masters na een kraker met Bunting. Daarin gooit hij tegen Michael Smith of Ross Smith. ,,Het was niet super, maar ik ben blij dat ik de overwinning over de streep heb getrokken", zei Noppert. ,,Na het WK heb ik een tijdje rust gehad, een mooie tijd met de familie gehad en dan moet je eind januari weer goed voor jezelf zijn en dat heeft gewerkt.”

Volledig scherm Danny Noppert © BELGA

Premier League

Hij denkt ook aan de Premier League. ,,Natuurlijk ben ik daarmee bezig. Het is de PDC die het beslist, heb er zoveel zin in om het aan te gaan. Degenen die in aanmerking komen, hebben het tot nu toe niet al te best gedaan.”

Prijzengeld

De winnaar van The Master kan 65.000 pond (74.000 euro) bijschrijven. Het totale prijzengeld voor het driedaagse toernooi bedraagt 275.000 pond (313.000 euro).

Programma tweede ronde Masters

Zaterdag, vanaf 13.45 uur:

Danny Noppert - Stephen Bunting: 10-9

Rob Cross - Gary Anderson 10-6

Jonny Clayton - James Wade 10-3

Luke Humphries - Chris Dobey 8-10

Vanaf 20.00 uur

Gerwyn Price - Dirk van Duijvenbode

Peter Wright - Dave Chisnall

Michael Smith - Ross Smith

Michael van Gerwen - Jose de Sousa

Uitslagen eerste ronde Masters

Ryan Searle (15) - Dave Chisnall (18): 5-6

James Wade (10) - Callan Rydz (23): 6-2

Dirk van Duijvenbode (13) - Krzysztof Ratajski (20): 6-3

Nathan Aspinall (9) - Stephen Bunting (24): 5-6

Dimitri Van den Bergh (11) - Gary Anderson (22): 4-6

José de Sousa (14) - Gabriel Clemens (19): 6-4

Joe Cullen (12) - Chris Dobey (21): 4-6

Damon Heta (16) - Ross Smith (17): 5-6

Dartskalender 2023

