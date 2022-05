Dirk van Duijvenbode probleemloos voorbij landgenoot, Michael van Gerwen vanavond in actie

De 29-jarige Van Duijvenbode brak in de tweede leg de servicebeurt van de vier jaar oudere Kuivenhoven en zag de overwinning daarna nooit meer in gevaar komen. Het gemiddelde van 88,21 punten per drie pijlen was voor de Zuid-Hollander niet om over naar huis te schrijven. Kuivenhoven, die gisteren in de eerste ronde nog had afgerekend met Stephen Bunting, zette daar slechts 83,38 tegenover.



Van Duijvenbode neemt het morgen op tegen de winnaar van de partij tussen Joe Cullen en Devon Petersen. Omdat de Nederlander als dertiende is geplaatst in Leverkusen mocht hij de eerste ronde overslaan. Dat geldt ook voor de als vijfde geplaatste Michael van Gerwen, die vanavond tegen Daryl Gurney aan het toernooi begint. Vanmiddag komt Berry van Peer in de tweede ronde in actie tegen James Wade.



Nederlanders Luc Peters, Kevin Doets en Jermaine Wattimena werden gisteren in de eerste ronde van het toernooi op de European Tour uitgeschakeld. Morgen worden de laatste drie knock-outrondes en finale afgewerkt.