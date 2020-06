Dirk Kuyt zoekt de luwte op na breuk met zijn vrouw

Kuyt legt in de krant uit dat hij de afgelopen jaren nooit heeft stilgezeten. ,,En dan kom je er op zeker moment achter dat je jezelf verliest. Ik zit in een heel heftige periode.’’

De ,,zwaarste periode’’ van zijn leven, zoals hij het zelf noemt, is in ieder geval reden om geen coach te worden van het Feyenoord-elftal onder 21 jaar. Ook zijn plannen om ooit als hoofdtrainer op de bank bij Feyenoord te zitten, zet Kuyt voorlopig in de ijskast. Hij heeft die gedachten in ieder geval nog niet uit zijn hoofd gezet. ,,Maar wanneer dat is, is nu helemaal niet belangrijk.’’