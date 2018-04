Dirk Kuyt over de magische krachten van Anfield

,,Het publiek is op zulke avonden fantastisch'', zegt Kuyt op de website van zijn oude liefde. ,,Al voor zo'n wedstrijd in de Champions League hangt een bijzondere sfeer in het stadion. Ik heb het er bij de nationale ploeg vaak over gehad met Arjen Robben, Wesley Sneijder en Robin van Persie. Zij voelden hetzelfde op Anfield, hoewel ze de 'verkeerde' kleur shirt droegen. Op Anfield voel je je als speler van Liverpool enorm sterk, zeker op zo'n Champions League-avond. Zulke dagen mis ik het meeste.''



Als enige ploeg wist Liverpool dit seizoen Manchester City te verslaan in de Premier League. Half januari eindigde het spektakelstuk in 4-3 voor de thuisclub. ,,City behoort tot de beste teams in Europa'', zegt Kuyt. ,,Maar op Anfield hoeft Liverpool voor niemand bang te zijn. Als de jongens hetzelfde kunnen brengen tegen City als voor de competitie, hebben ze een goede kans.''