‘Dirk Kuyt en Rob Jansen willen voetbalclub in Engeland kopen’

Jansen vertelt dat vrijdag in het televisieprogramma ‘Jaïr in goed Gezelschap’ op NPO1. Om welke club het gaat, kan Jansen nog niet zeggen. De onderhandelingen zijn in een vergevorderd stadium. ,,Het is een lang gekoesterde wens om samen met aantal spelers en ex-spelers, waar ik de zaken voor doe, een club te kopen. Ik en de spelers hebben een utopisch beeld hoe die club geleid moet gaan worden en wat er voor nodig is om het hoogste te bereiken. Ik heb ontzettend veel zin in dit avontuur. Ik acht de kans groot dat het gaat lukken’', aldus Jansen.