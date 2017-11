Directie Dortmund pal achter Bosz: 'Samenwerking bevalt uitstekend'

Met frivool voetbal en veel vertrouwen leek Dortmund begin dit seizoen een gooi naar de eerste Duitse titel sinds 2012 te willen doen. Van dat vertrouwen is twee maanden later weinig over. Dortmund is vrijwel kansloos voor een vervolg in de Champions League en verloor gisteren voor de derde keer op rij in de Bundesliga. Met het verval neemt ook de druk op trainer Peter Bosz toe. ,,Als je niet wint, dan komt er steeds meer tegenwind", zei hij vrijdag in aanloop naar het verloren duel met VfB Stuttgart.



Van die vermeende druk wil directeur Watzke niets weten. ,,De samenwerking bevalt intern uitstekend. Peter is open, erg kalm, relaxed en zelfkritisch. Je kunt het overal met hem over hebben. Hij staat achter zijn beslissingen en accepteert de consequenties", zegt Watzke tegenover Eurosport.



Het is voor de bestuurder gissen naar de redenen voor het verval. ,,Je kunt niet één specifieke reden geven. Natuurlijk missen we Lukasz Piszczek, een van de beste backs van Europa. Tegenstanders zijn beter voorbereid op onze speelwijze. We hebben last gehad van blessures en het heeft tijd nodig om de terugkerende spelers terug op niveau te krijgen."



,,We gaan hier samen doorheen komen", houdt Watzke vertrouwen. ,,Ik weet niet wanneer de ommekeer komt, maar intern blijven we rustig."