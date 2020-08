Directeur Barcelona: ‘Ik heb in Amsterdam met Koeman gesproken’

Bottas klaagt over zwarte racepakken: ‘Veel te heet, ik ben 3 kilo afgevallen’

17 augustus Formule 1-coureur Valtteri Bottas van Mercedes vermoedt dat zijn zwarte racepak de oorzaak is van zijn problemen met de hitte. ,,Het is niet uit te houden in de auto, ik heb er drie kilo afgezweet” zei de dertigjarige Fin na de Grote Prijs van Spanje, waarin hij als derde finishte achter Lewis Hamilton en Max Verstappen.