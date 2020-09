Dinamo Kiev is na AZ ook AA Gent de baas

Quintana reageert op politie-in­val: ‘Er zijn geen dopingpro­duc­ten gevonden’

23 september In het onderzoek naar eventuele doping bij wielerformatie Arkea-Samsic zegt kopman Nairo Quintana zich geen zorgen te maken. ,,Ik heb niets te verbergen”, aldus de 30-jarige Colombiaan in een open brief op Twitter. De winnaar van de Giro van 2014 zegt ook dat er bij hem geen verboden middelen zijn aangetroffen.