Dimitrov worstelt zich naar kwartfinale Rotterdam

Vleugels of valkuil? NAC komt alle directe concurrenten nog tegen

16:21 In de degradatiestrijd treft NAC nog alle vijf de directe concurrenten. De Bredanaars lijken dan ook op tijd in vorm te komen. Of piekt de ploeg van Stijn Vreven te vroeg; zorgen de complimenten voor de gewenste vleugels, of is het juist een valkuil?