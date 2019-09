Dimitrov verrast Federer: weer geen ‘Fedal’ in New York

De 38-jarige Federer bezet de derde plaats op de wereldranglijst en won vijf keer eerder de US Open, hoewel de laatste keer alweer 11 jaar geleden, in 2008. Dimitrov stond ooit op de derde plek, maar is inmiddels afgezakt naar de 78ste plaats.



Door het verlies van Federer krijgt het US Open weer geen wedstrijd tussen hem en Rafael Nadal. De twee stonden nog niet tegenover elkaar in New York.