Dimitrov in vier sets door naar achtste finales

Beide spelers grossierden overigens in de dubbele fouten bij hun opslag. Dimitrov noteerde er vijftien, Roeblev dertien. Dimitrov sloeg daarentegen ook dertien aces. Dimitrov neemt het in de achtste finale op tegen de Australiër Nick Kyrgios of de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.

Carreño Busta en Edmund ook verder

De 23-jarige Brit Kyle Edmund won won in een slopende en spannende vijfsetter (bij meer dan 40 graden) van Nikoloz Basilashvili uit Georgië: 7-6, 3-6, 4-6, 6-0, 7-5. Edmund neemt het in de achtste finale op tegen de Italiaan Andreas Seppi of de Kroaat Ivo Karlović. Het is voor Edmund de tweede keer in zijn loopbaan dat hij de vierde ronde van een Grand Slam bereikt. Eerder deed hij dit op de US Open in 2016.