Dimitri Van den Bergh weet het na pijlenwissel en sterke WK-start zeker: vrouwen hebben altijd gelijk

Dimitri Van den Bergh beleefde zaterdagavond een topavond in het Alexandra Palace in Londen. De 28-jarige Belg plaatste zich ten koste van Lourence Ilagan voor de derde ronde van het WK in het bijzijn van tientallen Belgische fans. Dancing Dimi zag ook zijn pijlenwissel perfect uitpakken. ,,Ze kwamen gisteren pas binnen!”

Kim Huybrechts zei het een dag eerder al: België is dartsgek geworden. Zaterdag arriveerden supportersbussen vanuit België in Londen en dat was perfect op tijd om Van den Bergh naar de derde ronde te schreeuwen: ,,Ik heb vandaag een walk-on gekregen... de helft van de mensen die ik zag staan kwam uit België”, zei Van den Bergh. ,,Ze waren allemaal aan het roepen en tieren: ‘Come aaaan Dimi!’. Ik werd helemaal wild van al die mensen. Fantastisch. Wat een eer om voor al die Belgen te spelen.”

Van den Bergh won moeiteloos van zijn Filipijnse opponent. The DreamMaker gooide met 97.20 het hoogste gemiddelde tot nu toe en de 164-finish waarmee hij de wedstrijd beëindigde was ook de hoogste finish van het toernooi: ,,Geen verkeerde manier om te eindigen. Ik richtte me ook tot mijn familie: Zo van ‘Amai, heb je dat gezien?’. Wát een dikke finish.”

Quote Ik heb mijn ego moeten verlagen en haar gelijk gegeven Dimitri Van den Bergh

Het sterke spel van Van den Bergh kwam als een positieve verrassing. Pas een dag voor zijn WK-duel kreeg hij zijn nieuwe pijlen binnen: ,,Na de Players Championship Finals heb ik besloten dat ik wilde stoppen met 23 gram. Nu heb ik weer 22 gram. Gisteren gekregen, vandaag gegooid: dat maakt mij wel héél nieuwsgierig. Als ik dit nu al kan na één dag, wat is er dan nog meer mogelijk?”

Met zijn pijlenwissel stopt hij al na drie maanden met 23-gramspijlen. ,,Ik ben niet iemand die iets niet de kans wil geven, maar ik moet toegeven dat mijn vrouw altijd al gelijk al had. Die zei altijd dat ik terug moest naar 22 gram, waarmee ik de World Matchplay won en de kwartfinale van het WK haalde. Ik heb mijn ego moeten verlagen en haar gelijk gegeven. Maar goed: achter elke sterke vent staat een nog sterkere vrouw hè?”

Nu zijn pijlenwissel verrassend positief uitpakte, durft Van den Bergh hardop te dromen. Of hij net als Josh Rock gelooft dat hij het WK kan winnen? ,,Ik denk dat ik hem moet volgen in het feit dat je moet geloven in jezelf. Dit toernooi winnen is mijn grote doel, mijn droom”, aldus Van den Bergh, die in tegenstelling tot Huybrechts wel hardop uitsprak te hopen op een Belgisch onderonsje. ,,Ik zag direct na de loting dat ik tegen Kim kon komen in de vierde ronde. Dan moeten we wel allebei winnen. Dus Kim, heel veel succes! Wie weet krijgen we een mooi Belgisch onderonsje. En natuurlijk gaan we Mike De Decker ook supporten, zodat we met drie Belgen in de derde ronde staan.”

