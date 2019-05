Dilemma Arsenal: wel of geen Mkhitaryan in Europa League-finale?

De reden voor het dilemma is de Armeense afkomst van de aanvallende middenvelder. In het verleden miste hij meermaals wedstrijden van Arsenal en zijn vorige club Borussia Dortmund vanwege de diplomatieke spanning die heerst tussen Armenië en Azerbeidzjan.

Zo reisde Mkhitaryan niet mee met Borussia Dortmund , dat het in 2015 opnam tegen Gabala, vanwege veiligheidsproblemen. In oktober vloog de 30-jarige Armeniër niet mee naar Qarabag. Gurban Gurbanov, de coach van Qarabag, zei destijds dat de Londense club zijn speler moest beschermen voor de druk in het stadion.

Het is dus de vraag of de aanvoerder van het Armeense elftal eind deze maand meedoet tegen Chelsea. Speelt Mkhitaryan wel in de finale, dan zou het voor het eerst zijn dat hij in Azerbeidzjan voetbalt.