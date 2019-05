Dijksteel kijkt uit naar finale tussen Charlton Athletic en Sunderland op vol Wembley

Dijksteel speelde in Nederland nooit voor een profclub. Hij speelde zelfs nooit voor een eerste elftal van een amateurclub. ,,Ik heb in de jeugd heel even bij Excelsior gezeten en daarna bij veel amateurclubs in de regio Amsterdam gevoetbald. Toen ik achttien was en in de A1 van AFC speelde, probeerde ik me via de Global Showcase in de kijker te spelen voor de Nike Academy in Engeland. Die kans heb ik toen met beide handen aangegrepen. De Nike Academy was een verzameling voetballiefhebbers uit de hele wereld die op St. George's Park, het nationale trainingscentrum van Engeland, de kans kreeg om te trainen en wedstrijden te spelen in de hoop op een kans als profvoetballer. We speelden vriendschappelijke wedstrijden tegen Engelse profclubs.”



Dijksteel maakte indruk in een wedstrijd tegen Charlton Athletic en liet vervolgens ook tijdens zijn proefperiode een goede indruk achter bij de Londenaren, waardoor hij in januari 2016 zijn eerste profcontract kon ondertekenen. Na een periode in het beloftenteam maakte hij in 2017 zijn profdebuut. Vorig seizoen kwam hij al tot 19 duels, dit seizoen staat hij al op 37 wedstrijden. Komende zondag wacht de laatste en allesbeslissende wedstrijd van het seizoen. Op Wembley strijden Charlton en Sunderland dan in de finale van de play-offs om het laatste ticket naar het Championship, het tweede niveau van Engeland. ,,Vorig seizoen werden we ook al zesde in de League One, maar verloren we in de halve finale van de play-offs van Shrewsbury Town. Dit seizoen werden we derde en vrijdag hebben we Doncaster Rovers na strafschoppen uitgeschakeld in de halve finale. In ons prachtige stadion The Valley zaten voor het eerst in tien jaar weer 30.000 toeschouwers, die na afloop bijna allemaal het veld op kwamen gerend voor een pitch invasion. De club liet vanmiddag al weten dat er al 30.000 kaarten zijn verkocht en Sunderland zal ongetwijfeld ook wel 40.000 toeschouwers mee naar Londen nemen, dus ik denk dat Wembley zondag helemaal vol zal zitten. Geweldig om mee te maken hoe de club nu leeft, want de afgelopen jaren zijn zeker niet makkelijk geweest voor de supporters.”