Dijbeenblessure houdt Ibrahimovic zeker anderhalve week aan de kant

Gakpo kijkt uit naar drukke maand: ‘Iedereen fit genoeg om dit vol te houden’

12:40 Cody Gakpo ziet niet op tegen het drukke speelschema van PSV. De Eindhovenaren spelen in vier weken tijd liefst negen wedstrijden: vijf in de eredivisie, drie in de Europa League en eentje in de KNVB-beker.