Dijas stunt als qualifier met eerste WTA-titel

De 23-jarige speelster versloeg in de finale van het toernooi van Tokio de Japanse Miyu Kato in twee sets: 6-2 7-5. Beide speelsters waren als qualifier in het hoofdtoernooi beland. Dijas had drie jaar geleden al de finale gehaald van hetzelfde toernooi, dat toen nog in Osaka werd afgewerkt. Toen was de Australische Sam Stosur nog te sterk.