Dieptepunt Benfica: na vijf duels nog puntloos

Van de twaalf keer dat Benfica zich plaatste voor de poulefase van de Champions League, eindigde de club één keer als laatste. Dat was in het seizoen 2014/2015. Benfica pakte toen wel vijf punten. Nu kunnen er dat er nog maximaal drie worden.



CSKA Moskou, met oud-AZ'er Pontus Wernbloom in de basis, opende in de 13e minuut de score. Georgi Sjennikov werd aangespeeld in het zestienmetergebied en passeerde Bruno Varela van dichtbij. Het doelpunt had afgekeurd moeten worden, want Sjennikov stond buitenspel. De tweede treffer viel in de 56e minuut, en kwam op naam van Benfica-speler Jardel (eigen doel): 2-0.



CSKA Moskou staat nu tweede in de poule, met drie punten voorsprong op nummer drie Basel. De Zwitsers ontvangen later op woensdag koploper Manchester United, dat bij een punt zeker is van een plek in de achtste finales. CSKA Moskou deed tot dit seizoen tien keer mee in de groepsfase van de Champions League, en acht keer was dat het eindstation (waaronder de laatste vier seizoenen). Op 5 december staat voor de Russen de uitwedstrijd tegen Manchester United op het programma.