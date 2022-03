Diepe buiging voor Christian Eriksen na onvergetelijke rentree: ‘Dit is het script voor een film’

Hoewel Denemarken in de Johan Cruijff Arena met 4-2 onderuit ging tegen het Nederlands elftal, was het voor Christian Eriksen een avond om nooit te vergeten. Een kleine tien maanden nadat de middenvelder op het EK werd getroffen door een hartstilstand, maakte hij een droomrentree voor de nationale ploeg. Met name op de Deense sportredacties komen ze dan ook superlatieven tekort.

,,Iedereen had het hem kunnen vergeven als zijn optreden tegen Nederland beperkt was gebleven tot een balletje breed”, schrijft Jyllands-Posten. ,,Deels omdat zijn comeback voor hem een bijzondere ervaring moet zijn geweest, en deels omdat iedereen om hem heen druk bezig was hem te verwelkomen. Zelfs de vierde man sprak hem moed in toen hij het veld in kwam.”

Slechts twee minuten na zijn invalbeurt scoorde Eriksen echter al op fraaie wijze. Bijna volgde er zelfs nog een tweede doelpunt, maar de paal stond nieuw succes in de weg. ,,Dat hij zoveel op zijn oude zelf kon lijken, ondanks een absoluut minimum aan speeltijd in de afgelopen tien maanden. Daar kan je alleen maar diep van onder de indruk zijn.”

Volgens BT was de rentree van Eriksen bijna te mooi om waar te zijn. ,,Als ze in de dagen na dat verschrikkelijke moment op het EK een filmscript hadden geschreven over de comeback van Christian Eriksen bij de nationale ploeg, dan had het er precies zo uitgezien. Er werd amper tot 100 geteld voordat hij de bal in het doel krulde. Een sensationele comeback”, schrijft de krant.

Voor Eriksen was er geen betere manier om de buitenwereld te vertellen dat hij terug is, oordeelt Politiken. ,,Het was helemaal een ondenkbaar scenario geweest als zijn afstandsschot ook nog in het doel was gevlogen. Maar al met al deed hij er alles aan om zijn missie te bereiken: Dat hij weer wordt gezien als voetballer en niet als de speler die omviel op het veld.”

Ekstra Bladet zag dat de spelmaker direct bij het betreden van het veld de nationale ploeg van nieuw elan voorzag. ,,De meest smakeloze 45 minuten onder bondscoach Kasper Hjulmand waren snel vergeten. Het moment van zijn doelpunt zullen we ons allemaal over 20 jaar nog steeds herinneren.”

Bekijk hier de samenvatting. Het doelpunt van Eriksen is te zien op 01:59, de tekst gaat verder onder de tweet.

Kippenvelmoment

Ook buiten Denemarken maakt de rentree van Eriksen heel wat los. ,,Wat een comeback!”, kopt de Britse Daily Mail. ,,Hij scoorde slechts 114 seconden na zijn rentree op het veld. De harde waarheid? De laatste keer dat hij voor Denemarken speelde lag hij langer dood op de grasmat. Die avond huilden en bidden supporters terwijl ze het leven van Eriksen voor hun ogen zagen verdampen. Misschien verwoordde de Deense bondscoach het wel het beste: ‘Het was een horrorfilm, maar nu ook een sprookje.’”

Ook het Belgische Het Laatste Nieuws spreekt van een emotioneel moment. ,,De Deen, die 287 dagen geleden na een hartstilstand in elkaar stuikte in het EK-duel met Finland, stond amper twee minuten op het veld. Een kippenvelmoment voor de hele voetbalwereld. Uitgerekend in de Johan Cruijff Arena waar hij in het shirt van Ajax 3,5 seizoenen lang schitterde. Eriksen kreeg dan ook een staande ovatie.”

Bild vat de avond perfect samen. ,,Soms schrijft voetbal nog sprookjes...”, schrijft de Duitse boulevardkrant. ,,Het eerste kippenvelmoment: het grootste deel van het stadion staat op en applaudisseert op het moment dat hij het veld in komt. Maar twee minuten later krijgt hij het stadion voor even stil. De Deen hamert de bal in de linkerbovenhoek; alsof hij nooit is weggeweest!”